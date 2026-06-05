Giampaolo Speziale per anni frontman degli About Wayne ha costruito negli anni una carriera solida e di tutto rispetto come musicista e compositore di colonne sonore, ideatore di infiniti progetti come i Malihini con Federica Caiozzo. “I” è il suo esordio in chiave solista, un disco di intrigante, allucinato pop elettronico uscito per l’etichetta Pom Pom Records e disponibile su Bandcamp.

Sintetizzatori analogici (Korg MS-2000, Roland SH-1000, Korg Lambda e Prophet 6) per comporre melodie lisergiche come quelle di “The Beast” e “Chimneys!” con il singolo “Koya” gotico e romantico, “Out Of Fucking Luck” distorto e minimale, la voce di Speziale carica di effetti dal falsetto alle note agrodolci di “I’m With You And I Like It”. Non mancano ballate intense come “Song 11″ che convivono bene con il ritmo dark e cadenzato di “Can You Catch It Twice”.

Echi di Youth Lagoon, Neon Indian, Yves Tumor, Ariel Pink, Suicide in un album che sorprende nei momenti più taglienti come “Diod” e “Anatolian”, sperimentali (“B.O.Y.”) o eleganti (“Austral”, “Into The Long Tide” ) con “Club Calypso” nota di colore mediterraneo emblema di un sound vario e cangiante, ottenuto anche grazie al basso di Emanuele Triglia e alla batteria di Francesco Aprili, mai prevedibile e proprio per questo interessante.

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