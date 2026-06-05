Contagioso l’entusiasmo di Carla J. Easton (Futuristic Retro Champions, Teen Canteen, Poster Paints) che arrivata al quinto album solista cambia approccio e strumento imbracciando la chitarra oltre a suonare tastiere e sintetizzatori come fa anche nei concerti dei The Vaselines.

Credit: Bandcamp

Tutto è cominciato quando Carla si è dedicata al documentario “Since Yesterday: The Untold Story of Scotland’s Girl Bands” che ricostruiva la storia di un buon numero di band scozzesi al femminile dagli anni sessanta al nuovo millennio. Ispirata da quei racconti ha deciso di registrare il nuovo disco agli studi Chem19 di Glasgow con il produttore Howard Bilerman.

Canzoni nate in presa diretta, spontanee, divertenti, a cui hanno collaborato Simon Liddell dei Poster Paints e Frightened Rabbit, MALKA degli Hen Hoose, i Man Of The Minch, il cantautore canadese Brett Nelson, Darren Hayman (Hefner) Paul Kelly, Tamara Schlesinger, Gus Wemyss, Stevie Jackson all’armonica, Susan Bear al basso, Thomas Woods, Calum Muir, Jonny Scott alla batteria e molti altri.

Un omaggio all’indie rock più sbarazzino evocato nel sound delle chitarre vivido e trillante, nei ritornelli leggeri e vivaci, nell’uso degli archi, in un sound sempre fresco e grintoso nei momenti più allegri come “Oh Yeah” o “Red Kites In The Sun” e in quelli più romantici, malinconici come “Never Really Wanted To Stay”.

Non c’è nulla di improvvisato nella Carla J. Easton chitarrista che tra melodie sixties come quelle di “Pillars Crash Down”,“You Might BeThe Sun”, “Lift Your Head Up Kid” e “Moth To A Flame” non rinuncia ai sintetizzatori in “Let’s Make Plans For The Weekend” e “Start It Again” riscoprendo una prolifica vena ancora più pop che in passato.

Canzoni queste che andrebbero benissimo in una compilation della Postcard Records (“Really, Really, Really, Really Sad” e “If You Found A Thread” più delle altre) e delizioso modo di reinventarsi per un’artista che ha ancora voglia di mettersi alla prova, far divertire e divertirsi andando in cerca di nuove avventure.