Credit: Scarlet Page

I Placebo pubblicano la versione rielaborata di “Nancy Boy”, accompagnata da un nuovo visualiser del singolo. Si tratta dell’ultimo brano condiviso in anteprima del loro prossimo album, “Placebo Re:Created”, disponibile dal 19 giugno 2026 via Elevator Lady Ltd e AWAL.

“Nancy Boy” è stato il brano che ha consacrato i Placebo, raggiungendo il 4º posto nelle classifiche del Regno Unito. Pubblicato nel pieno dell’era del Britpop, offrì agli appassionati di musica un’alternativa radicalmente queer. Una canzone che affronta temi come la bisessualità, la dipendenza e l’identità di genere, riuscendo sorprendentemente a conquistare anche il grande pubblico.

I Placebo si distinguevano nettamente dalla cultura dominante. Mentre gran parte della musica britannica con la chitarra di quel periodo tendeva verso una nostalgia “laddish” e l’identità nazionale, il debutto dei Placebo offriva qualcosa di decisamente più provocatorio e conflittuale. I loro brani affrontavano temi come sessualità, androginia, dipendenza e alienazione con un’onestà raramente ascoltata nel rock mainstream dell’epoca, consolidando la band come una delle voci più distintive della loro generazione.

Trent’anni dopo, “Placebo Re: Created” vede la band tornare su questo album fondamentale con una nuova prospettiva. Il nuovo disco presenta versioni rivisitate e arricchite di tutti e dieci i brani dell’album originale, più due bonus track dell’edizione originale, catturando l’evoluzione di queste canzoni attraverso decenni di esibizioni dal vivo, pur mantenendo lo spirito crudo che le ha definite. Tra i brani figurano i singoli iconici dell’epoca “Nancy Boy” e “36 Degrees”, canzoni che hanno contribuito a consolidare la reputazione dei Placebo per testi senza paura e un sound fuori dagli schemi. Queste nuove registrazioni amplificano l’urgenza e l’attitudine che hanno reso gli originali così potenti, riflettendo al contempo la crescita e l’esperienza della band negli anni successivi al debutto.