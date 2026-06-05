I She’s Green, vera e propria nuova sensazione in ambito dream pop/shoegaze, hanno pubblicato il singolo “Close Your Eyes”, nuova anteprima del loro prossimo EP “Swallowtail” in uscita il 10 luglio per Photo Finish Records, L’ EP includerà anche i recenti singoli “Empty House”, “Paper Thin”, “Mettle”.

“‘Close Your Eyes’ parla di una persona misteriosa che continuava a ricomparire nei miei sogni“, spiega la leader della band Zofia Smith. “In quei sogni, condividevamo una vita insieme in riva all’oceano. Svegliarmi e rendermi conto che non erano reali mi ha lasciato un’impressione duratura, facendomi riflettere sul nostro legame con i sogni, su come la mia mente potesse aver creato questa persona, o se l’avessi conosciuta in una vita passata.”

Ancora una volta una magia targata she’s green. Attendiamo con trepidazione il nuovo EP.