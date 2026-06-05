Esattamente come “Give Out But Don’t Give Up” (1994) era stato un brusco risveglio da “Screamadelica” (1991), ad un decennio di distanza i Primal Scream riabbracciano il rock’n’roll dopo le tempeste industrial/lisergiche di “Evil Heat” (2002) e soprattutto “XTRMNTR” (2000).

“Riot City Blues” è un baccanale che ignora qualunque cosa accaduta dal 2006 indietro fino ad “Exile On Main St.”, che a sua volta – ovviamente – guardava tanto alle torbide sponde del Mississippi quanto all’elettricità dei locali blues di Chicago.

Non è, né potrebbe essere, tanto grezzo quanto il capolavoro degli Stones: però a sentire brani come “Dolls (Sweet Rock And Roll)”, “We’re Gonna Boogie”, “The 99th Floor”, “Nitty Gritty” e – soprattutto – “Country Girl” (la più riuscita) verrebbe da pensare che Jagger e Richards (pur vivi e vegeti) si siano (già) reincarnati in Bobby Gillespie, evidentemente in grado di scrivere cose molto più efficaci e stilose di quanto quei due abbiano fatto dal 1980 in avanti.

Tanto basterebbe per minare la certezza che i Primal Scream siano una band strettamente politica: “Riot City Blues” non ha (quasi) nulla di oscuro o minaccioso, nessun significato profondo; è invece composto, suonato e registrato all’insegna di un revivalismo che trabocca divertissement, con la complicità di qualche amico speciale (Will Sergeant, Alison Mosshart; Mani al basso invece non è una novità) e con tanto di cazzeggi tipo guitar hero (“When The Bomb Drops”, “Suicide Sally & Johnny Guitar”).

È come se la band di Glasgow – invece di “accontentarsi“ della rivoluzione generata da “Screamadelica” – non avesse mai rinunciato all’idea entrare nella mitologia del r&r, (però) appropriandosene; o forse “Riot City Blues” è un omaggio tanto ai tempi andati quanto ad una generazione cresciuta davvero nell’età d’oro del rock’n’roll.

Sia come sia: ogni tanto staccare tutto, levarsi di dosso ogni pensiero e pessimismo è semplicemente meraviglioso.

L’articolo nella sua forma originale si trova su ‘Non Siamo Di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione

Pubblicazione: 5 giugno 2006

Durata: 41:28

Dischi: 1

Tracce: 10

Genere: Rock alternativo

Etichetta: Sony Records

Produttore: Youth (Martin Glover)

Tracklist:



Country Girl

Nitty Gritty

Suicide Sally & Johnny Guitar

When The Bomb Drops

Little Death

The 99th Floor

We’re Gonna Boogie

Dolls (Sweet Rock and Roll)

Hell’s Comin’ Down

Sometimes I Feel So Lonely