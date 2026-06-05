Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografiche. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente, sospirato, weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

OF MONTREAL – “aethermead”

[Polyvinyl]

indie-pop

“Aethermead”, ventesimo album in studio degli of Montreal, vede la band tornare ai suoni dei primi anni, pur continuando a spingersi oltre i confini artistici con il proprio iconico stile pop e indie rock. Il frontman, principale autore e polistrumentista Kevin Barnes ha registrato l’album agli Honey Jar Studios di Brooklyn con il tecnico del suono Drew Vandenberg (Faye Webster, Toro y Moi), con le registrazioni di base effettuate dal vivo su un registratore a nastro a 16 tracce insieme alla sua band dal vivo di lunga data. “Volevo catturare un momento fugace insieme e prendere decisioni creative spontanee e al volo“, dice Barnes. “È stato molto liberatorio ed esaltante dover iniziare e finire un album nel giro di un mese.” Ispirato in parte dal recente trasferimento a Brooklyn, New York, e dal desiderio di comunità, l’album segna un cambiamento nelle routine quotidiane di Barnes, con il titolo che fa riferimento a una zona di Prospect Park chiamata Nethermead, dove Barnes porta a spasso il proprio cane ogni giorno. “Ho iniziato a praticare la meditazione poco dopo il trasferimento per aiutarmi ad autoregolarmi“, dice Barnes. “Ho cominciato a immaginare di inviare tutti i miei pensieri ed energie distruttivi e inutili nell’etere.“

MODEST MOUSE – “An Eraser And A Maze”

[Glacial Pace Recordings]

indie-rock

Una teoria fisica sostiene che passato, presente e futuro coesistano, e questa è la chiave di lettura ideale per “An Eraser and a Maze”, un album che sembra racchiudere tutte le epoche dei Modest Mouse contemporaneamente. Guidato dal processo creativo di Isaac Brock, basato sull’istinto, l’album è al tempo stesso familiare e alieno, caldo e freddo. Si estende attraverso la storia sonora della band, dai classici trascinanti ai momenti essenziali e grezzi, mentre porta con sé un sottofondo di mortalità e perdita che rifiuta un facile ottimismo.

CONVERGE – “Hum Of Hurt”

[Epitaph]

hardcore, metal

Da oltre trent’anni i Converge definiscono i confini estremi della musica heavy, plasmando l’hardcore, il punk e il metal con un’urgenza e una visione senza pari. In “Hum Of Hurt”, il dodicesimo album della band e seconda uscita del 2026, il gruppo continua a incanalare decenni di intensità creativa in una riflessione mirata e senza paura sulla resilienza, la connessione e il peso dell’esistenza. Registrato e mixato da Kurt Ballou ai God City Studios di Salem l’album cattura i Converge in un altro momento deliberato e dinamico, feroce ma profondamente umano. Ogni canzone colpisce con precisione e determinazione, a partire dall’esplosiva title track. È un disco che distilla l’evoluzione instancabile della band in una dichiarazione singolare e autorevole. “Hum of Hurt” è sia una resa dei conti che una prova di rinnovamento, a dimostrazione che dopo 35 anni insieme, i Converge rimangono una delle forze più vitali e intransigenti della musica moderna.

PINK FLOYD – “8-Tracks”

[Legacy Recordings]

rock psichedelia

“8-Tracks” raccoglie otto classici fondamentali selezionati dal periodo 1971–1979 dei Pink Floyd. La tracklist include successi immediatamente riconoscibili come “Money”, “Wish You Were Here”, “Another Brick in the Wall, Part 2”, “Time” e “Comfortably Numb”, insieme a brani precedenti come “One Of These Days” e “Wot’s… Uh The Deal”, oltre a una versione integrale esclusiva di “Pigs On The Wing”, precedentemente disponibile solo nella pubblicazione su cartuccia 8-track di “Animals” del 1977. La sequenza dei brani è stata curata da Steven Wilson per offrire un’esperienza di ascolto continua. “8-Tracks” documenta appieno la fase di transizione dei Pink Floyd verso la loro epoca di consacrazione, che li ha portati alla fama mondiale nel corso degli anni Settanta. “8-Tracks” offre uno sguardo straordinario su questo incredibile periodo di creatività: un punto di partenza ideale per i nuovi ascoltatori che vogliono scoprire la profondità e l’ampiezza dell’impareggiabile catalogo dei Pink Floyd, ma anche una raccolta accuratamente curata che i fan di lunga data potranno apprezzare.

OVERPASS – “Elsewhere, Always”

[Communion]

indie-rock

L’attesissimo album di debutto del quartetto di Birmingham: indie rock sincero ed emozionante, Prodotto da Rich Turvey (Blossoms, Rachel Chinouriri) e mixato da Cenzo Townshend, l’album di debutto segue una serie di grandi concerti da headliner sold-out in tutto il Regno Unito e in Europa, aperture per artisti del calibro di Wunderhorse e Inhaler, e apparizioni ai festival di Reading e Leeds, Boardmasters e Isle of Wight, oltre che passaggi su BBC Radio 1 e un forte sostegno da parte della stampa.

SLIPPERS – “Slippers 08”

[perennialdeath]

twee-pop

Il nuovo disco di Madeline BB, mente creativa degli Slippers, è meritevole di grande attenzione. È come se avessi dipinto i Beatles con una bomboletta spray e una matita a cera. Vero e proprio concentrato di pop, questa reincarnazione di Karen Carpenter è reduce dall’ultimo album degli Slippers intitolato “Do You Like Slippers?” Più appropriatamente avrebbe dovuto chiamarsi “Do You Like Pop Music?” Perché se la risposta è no a entrambe le domande, allora cosa ci facciamo qui? Se non lo stai canticchiando dopo due ascolti puoi ancora definirti davvero vivo?



NIALL HORAN – “Dinner Party”

[Capitol Records]

pop

L’album, ci dicono le note stampa, è cinematografico e organico, con brani che sembrano ricordi che prendono forma delicatamente. Come ha osservato la giornalista Larisha Paul con Niall Horan su Rolling Stone, “più di ogni altra cosa, Dinner Party è una celebrazione della vita e dell’amore“. Horan ha parlato a lungo di “Dinner Party” durante la sua recente partecipazione al podcast “And the Writer Is…”. Elogiando il brano che dà il titolo all’album, la rivista Clash ha scritto: «“Dinner Party” è un tripudio di chitarre ricche ed effervescenti, con una produzione melodiosa che richiama gli anni ’90. Sembra quasi un brano perduto dei Crowded House, un pezzo dal ritmo moderato che offre a Niall lo spazio per entrare in sintonia con l’emozione del legame».

DEAF STAR – “Sunset Overdrive”

[School Of The Arts]

shoegaze, noise

Un mix di muri astratti di distorsione e feedback, voci cupe e ritmi frenetici che ricordano i Boards Of Canada. Il disco scivola senza sforzo tra brani dronici e brani più “diretti” che ricordano Jesu, Jabu e The Angelic Process. Il disco è stato masterizzato da Simon Scott degli Slowdive! Il primo singolo “Happy Now” esce domani, un’esplosione di rumore che si agita lentamente con voci inquietanti, un ottimo primo assaggio dell’LP. Deaf Star è un progetto shoegaze / noise-pop / elettronico fondato a San Francisco e ora con sede a Barcellona, in Spagna. Radicato in un songwriting personale guidato dalla malinconia, il progetto trascina quegli impulsi intimi attraverso texture distorte, una produzione grezza, elettronica ricca di bassi e muri di distorsione, arrivando a un suono che sembra allo stesso tempo fragile e annichilente

JIM O’ROURKE & JOS SMOLDERS – “Albumin”

[Moving Furniture]

sperimentale

Jim O’Rourke e Jos Smolders hanno collaborato nuovamente dopo il loro primo progetto insieme, “Additive Inverse”, del 2021. Nel corso di tre anni, entrambi gli artisti hanno lavorato in session di un giorno, ciascuno nel proprio studio. Il risultato è a tratti simile a una calda nuvola di suoni, che improvvisamente si frammenta in un motivo ritmico e irregolare, per poi immergersi in stati d’animo introversi. La musica è in costante mutamento Il progetto ha seguito lo stesso flusso di lavoro, ma questa volta Jim ha preso l’iniziativa e ha dato il via con una raffica di suoni che ha estratto dal suo Kyma System. Sia Jos che Jim erano piuttosto interessati al carattere spettrale dei suoni. Jim ha applicato gli algoritmi di Kyma mentre Jos ha granulato le sue registrazioni di base. In questo modo, le trame vengono costruite, passando piuttosto lentamente dal caldo al grintoso, dalle superfici dure a profondi pozzi sonori.

AUGUST BURNS RED – “Season of Surrender”

[Concord]

metal

Il decimo album degli August Burns Red, “Season of Surrender”, vede la band realizzare un disco che integra con naturalezza i breakdown brutali della loro era classica con ricami strumentali. «Questo album affonda le sue radici nel sound tradizionale degli August Burns Red e penso che sia il disco più pesante che abbiamo scritto da molto tempo», spiega il cantante Jake Luhrs. Dalla maestria tecnica di “Behemoth” all’aggressività sfrenata di “Legions” (che vede la partecipazione di Mike Hranica dei The Devil Wears Prada), “Season of Surrender” vede il quintetto di Lancaster, in Pennsylvania, sviluppare ulteriormente la propria identità sonora rimanendo fedele alle radici della band come pionieri del metalcore.

JALEN NGONDA – “Doctrine Of Love”

[Daptone]

soul

La superstar Jalen Ngonda torna con il suo secondo capolavoro discografico. “Doctrine Of Love” fonde sensibilità pop e melodie soul con grinta e groove autentici, ampliando gli arrangiamenti orchestrali di “Come Around and Love Me” con abbellimenti di fiati e cori dal sapore gospel, creando un esempio di grande stile dell’arte soul moderna. Il duro lavoro e i tour incessanti che hanno seguito il suo debutto hanno rafforzato la sua arte. Il suo messaggio: “La dottrina dell’amore sostiene che ogni pensiero e ogni azione dovrebbero essere guidati innanzitutto dalla compassione per gli altri, perché l’amore è la misura più alta del valore umano“. I brani dell’album nascono da questo credo. Con la sua profonda conoscenza e il suo amore per il soul classico, Jalen offre autenticità in abbondanza.

FATOUMATA DIAWARA – “Massa”

[No Format]

african

La cantante, autrice e chitarrista maliana Fatoumata Diawara, candidata ai Grammy, torna nel 2026 con “Massa”, il suo lavoro più personale fino ad oggi. Introspettivo e intenso, l’album esplora la maternità, la fede, la memoria e la resilienza, trasformando riflessioni intime in racconti universali. Attraverso queste canzoni, Fatoumata invita gli ascoltatori, di ogni provenienza, ad abbracciare la gratitudine e ad accettare che il destino sia una parte inevitabile del percorso umano.

LAURA MISCH – “Lithic”

[One Little Independent Records]

alternative

“Lithic” è il nuovo album immersivo di Laura Misch, un viaggio sonoro attraverso la pietra, l’acqua, il vento e i fulmini. Partendo dalle vette eteree di “Sample of Sky” e dall’intimità terrena di “Sample of Earth”, Misch evoca la musica proveniente da grotte, cave, pozze rocciose e litorali, fondendo registrazioni sul campo con sassofono, voce, elettronica, archi e percussioni. Ardesia percossa, antichi litofoni, idrofoni e geofoni creano ritmi e trame che sembrano allo stesso tempo primordiali e contemporanei. Tra Londra, la Cornovaglia, Idra e Dungeness, Misch cattura il dialogo tra l’umano e il più-che-umano, creando un disco che risuona come il tempo profondo stesso. “Lithic” è una meditazione sulla natura, l’invecchiamento e la connessione, che offre agli ascoltatori un’esperienza di ascolto profonda ed elementare, al tempo stesso viscerale, meditativa ed elettrizzante.

ROSA WALTON – “Tell Me It’s A Dream”

[Transgressive]

indie-pop

L’album di debutto da solista di Rosa Walton, meglio conosciuta come metà del duo Let’s Eat Grandma. Coprodotto da David Wrench (Frank Ocean, Jamie XX, FKA twigs). “Tell Me It’s A Dream” inaugura un nuovo capitolo creativo per Walton, un disco che amplia il suo universo sonoro pur rimanendo radicato in una sincerità vulnerabile e in un’audace ambizione. Nonostante sia nato in un periodo complicato della vita di Walton, l’album celebra in definitiva l’amore, l’amicizia e la libertà creativa.

DEER TICK – “Coin-O-Matic”

[ATO]

alternative

Radicato nella loro città natale, Providence, l’album attinge al passato colorato e un tempo malfamato della città, raccontando storie ispirate ai personaggi che ne hanno plasmato la reputazione e alle persone laboriose che la considerano casa propria. “Coin-O-Matic”, che prende il nome dall’ex quartier generale della famiglia mafiosa Patriarca in Atwells Avenue, fonde la nostalgia con temi universali, offrendo quel tipo di songwriting ricco di ritornelli accattivanti e vissuto che i fan di lunga data si aspettano.

VOIVOD – “Symphonique”

[Century Media]

metal

Dopo oltre 40 anni ricchi di avvenimenti, i Voïvod, pionieri canadesi del metal progressive fantascientifico, tornano con “Symphonique”, uno speciale album live realizzato in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica del Québec. L’album presenta una scaletta best-of dei Voivod accuratamente selezionata, composta da 12 brani per una durata complessiva di 73 minuti, con arrangiamenti classici eseguiti da un’orchestra sinfonica al completo, registrata dal vivo il 4 giugno 2025 al Grand Théâtre di Québec City, in Canada. “Symphonique” si presenta come un’opera cinematografica epica, mettendo in mostra il metal futuristico e pionieristico dei Voivod con le note di un’orchestra sinfonica. Una simbiosi naturale di grande effetto, che accompagna con successo l’ascoltatore in un altro fantastico viaggio musicale, senza mai temere territori inesplorati…

HAMMOK – “When Does This Place Become Our Scene”

[Sargent House]

indie-rock

Nel nuovo album degli Hammok, “When Does This Place Become Our Scene” – secondo lavoro del trio di Oslo e prima uscita per la Sargent House – le loro radici noise-rock, hardcore e metal si espandono in un territorio più ampio e dinamico. Trame industrial, ritmi influenzati dall’hip-hop, passaggi guidati dai sintetizzatori e strutture progressive emergono accanto alla classica urgenza punk, rivelando una band altrettanto dedita all’aggressività quanto all’atmosfera. Prodotte dal cantante e chitarrista Tobias Osland, le canzoni sono arrivate in raffiche ispirate, anche se il processo di registrazione si è rivelato meticoloso. Con il compito di affinare ed espandere il loro sound, gli Hammok hanno modificato ed esplorato ogni traccia fino a quando non ha racchiuso tutti i loro impulsi contrastanti contemporaneamente: musica che sembra volatile e immediata, ma allo stesso tempo densa di hook e dettagli stratificati.

THE DHARMA CHAIN – “Some Kind Of Pure State”

[Spinda]

psychedelia

“Some Kind Of Pure State”, il secondo album in studio della band australiana The Dharma Chain, è un viaggio ipnotico attraverso la neo-psichedelia, il krautrock, lo shoegaze e il post-punk. Dal primo ritmo motorik alle chitarre vorticose e contrastanti, il disco ti trascina in un’atmosfera al tempo stesso avvolgente e tesa, in cui l’attrito si bilancia con la limpidezza. Dal punto di vista dei testi, l’album esplora temi quali l’amore, la dipendenza e il malessere politico con sottigliezza e allusività, senza mai essere troppo esplicito ma mantenendo l’ascoltatore incollato all’ascolto. Registrato a Berlino e pubblicato da Spinda Records, l’album riflette una band in trasformazione — precisa ma espansiva, controllata ma audace — invitando gli ascoltatori a sperimentare il loro lavoro più concentrato e all’avanguardia fino ad oggi. I fan dei The Black Angels, dei The Brian Jonestown Massacre, degli Spacemen 3 e di altri luminari del rock psichedelico moderno si ritroveranno sicuramente immersi felicemente in questa esperienza.

ZOH AMBA – “Eyes Full”

[Matador]

alternative

L’album di debutto di Zoh Amba, “Eyes Full”, è un disco fatto di brani intensi e pieni di sentimento, che sembrano una vera e propria trasmissione dal cuore. Già diventata uno dei sassofonisti più interessanti emersi dalla scena d’avanguardia di New York, Amba si lascia ora guidare dal cuore verso il suo primo strumento, la chitarra, e verso la sua città natale, Kingsport, nel Tennessee. La musica di “Eyes Full” è distintamente e istintivamente legata a quel luogo: un blues sporco e sciolto con dolci sfumature di folk appalachiano. Nella musica, Amba cerca sempre una maggiore vicinanza al divino. In “Eyes Full”, non si è mai avvicinata di più. Ogni canzone ruota attorno all’idea di vedere ed essere visti. Il disco osserva da vicino le vite della gente della classe operaia nelle piccole città che si fanno il mazzo cercando di trovare qualsiasi salvezza possibile. “Spero che queste canzoni tocchino il cuore delle persone“, dice Amba. “Riguardano persone che hanno davvero bisogno di essere viste e ascoltate.“

THE JOY THIEVES – “Apocalypse Pending”

[Armalyte Industries]

punk-rock, industrial

Sebbene questo supergruppo industrial-rock-punk-sperimentale abbia sempre riunito una vasta gamma di musicisti per creare il proprio sound caratteristico, con questo disco spinge questo concetto ai suoi limiti estremi. Fortemente influenzato dalle tecniche di produzione musicale hip hop degli anni ’80 e dei primi anni ’90, “Apocalypse Pending” vede il team della Joy Thieves Productions, composto da Dan Milligan e James Scott, ridefinire se stesso utilizzando una produzione ricca di campionamenti per forgiare elementi di industrial, rock, sperimentale, punk, hip hop, metal e freeform jazz. Ma invece di campionare la musica di altri, hanno trovato ispirazione nel talento degli oltre 80 membri della band, ottenendo un sound esplosivo tutto loro. Desiderosi di esplorare nuovi territori musicali, si sono sfidati a capovolgere l’intero processo di creazione delle canzoni. Invece di affidarsi ai membri per contribuire con canzoni già scritte, come avevano fatto in passato, hanno meticolosamente raccolto centinaia di frammenti musicali registrati non correlati tra i loro compagni dei Joy Thieves, per poi ricostruire minuziosamente brani musicali completamente nuovi da questi frammenti, creando infine un suono fresco e innovativo.

SEAHAVEN – “Seahaven”

[Pure Noise]

emo-rock

Dopo sei anni, i Seahaven tornano con il loro attesissimo album omonimo, il loro primo nuovo lavoro completo dopo “Halo of Hurt” del 2020. Formatisi a Torrance, in California, nel 2009, la band si è costruita un seguito fedele fondendo un songwriting emotivo con un rock alternativo e indie di ampio respiro. Il loro album omonimo segna il prossimo capitolo per la band, offrendo una raccolta di brani mirata che riflette la loro continua evoluzione.

JARED MATTSON & RUBAN NIELSON – “Fear”

[Jagjaguwar]

psych-rock

“Fear” – l’album collaborativo di Jared Mattson dei The Mattson 2 e Ruban Nielson degli Unknown Mortal Orchestra – è stato registrato nel giugno del 2024. Tutte le operazioni di registrazione e missaggio si sono svolte a Palm Springs. Masterizzato da Matt Colton ai Metropolis Studios di Londra.

LABRADOR – “The Rosy red World”

[Safe Suburban Home]

alt-country

L’ultimo LP del quartetto rock di Filadelfia Labrador intensifica le influenze alt-country nei loro precedenti album. In “The Rosy Red World”, i Labrador sono una band che porta nel XXI secolo le influenze delle leggendarie eredità del punk anti-guerra, del blues, del folk e della musica soul. Il suono vintage e consumato dei Labrador non è indicativo di un desiderio di tornare a una versione idealizzata e fantastica del passato, ma di imparare dalla storia che ha creato le forze distruttive che dominano il presente: lo sfruttamento dei lavoratori, l’avidità delle corporazioni, la xenofobia dilagante, il genocidio in Palestina

BROCKHOFF – “Easy Peeler”

[PIAS]

alternative

Brockhoff, la nuova voce indie più entusiasmante della Germania, apre un nuovo audace capitolo e annuncia il suo album di debutto, “Easy Peeler”, in uscita per [PIAS] Recordings. “Easy Peeler” è l’ambizioso coronamento del percorso di maturazione musicale di Brockhoff. È un album che fa da ponte tra l’indie rock con influenze grunge e le trame pop dei primi anni 2000, avvolto da una voce profondamente autentica. È un promemoria del fatto che, anche quando la vita sembra difficile, c’è bellezza nell’essere una persona semplice.

DISCO CLUB PARADISO – “Ansia d’amare”

[Artist First]

indie-pop

Con questo disco, i Disco Club Paradiso provano a dare un volto e una voce a sensazioni mutevoli e universali. Ogni canzone racconta un diverso modo di vivere l’inquietudine: relazioni che finiscono, cambiamenti, paure, desiderio di libertà, voglia di crescere e di lasciarsi andare nonostante la vertigine. Il tutto attraversato da una chiave ironica e leggera, cifra distintiva della band. “Crediamo che anche le verità più profonde vadano dette col sorriso, non col muso. Ansia d’amare è un album sincero, fatto di immagini quotidiane, esplosioni emotive e canzoni pop pensate per essere vissute insieme: da cantare forte, ma anche da capire fino in fondo. Un disco che prova a trasformare l’ansia in qualcosa di umano, condiviso e vivo”.

PALOMAR – “Palomar”

[Hora Records]

alt-rock

Il gruppo, nato quasi per caso nel 2021 a Siena, prende naturalmente forma dopo lunghe sessioni d’improvvisazione, conversazioni sulla musica, ascolti condivisi e una curiosità comune che si traduce presto in un intimo e personale linguaggio musicale. “Palomar”, più che un manifesto stilistico, è una dichiarazione di intenti: cercare la bellezza nella semplicità. La loro musica si colloca in uno spazio aperto, muovendosi con spontaneità nella pratica sonora senza mai aderire, in senso assoluto, ad un unico e preciso idioma musicale. Si percepiscono echi del nuovo rock britannico di band come Caroline, della tensione cinematografica di gruppi italiani come Calibro 35, dell’avant-jazz contemporaneo e delle architetture emotive del post-rock di gruppi come Sigur Rós. Queste influenze diventano coordinate di un territorio musicale condiviso dalla band, in cui momenti di espansione corale, caratterizzati da stratificazioni sonore, dialogano costantemente con paesaggi di estrema delicatezza, dove sottili gesti richiamano suoni dal silenzio, dando vita a una narrazione in continua trasformazione.

HORSEGIIRL – “Nature Is Healing”

[RCA]

indie-pop

In una dichiarazione, l’artista ha affermato: “Voglio ricordare agli esseri umani che fanno parte della natura…non state guardando la natura dall’esterno, ma ne siete parte integrante“. Uno dei suoi obiettivi è guidare gli esseri umani verso una maggiore consapevolezza di come stanno influenzando il mondo nel suo complesso. “La sua guida è semplice: segui il corpo, fidati del battito del cuore. Abbandonati ai cicli che guidano sia gli animali che gli esseri umani“, recita una citazione sui temi dell’album. “Quindi riposa ora. Tocca terra. Lasciati andare al suono. Senti il tuo ego scivolare via. Lascia che la Terra finisca la frase che hai iniziato. La natura sta guarendo. E anche tu.” Per quanto riguarda lo stile sonoro di “Nature Is Healing”, è descritto come la “visione di Horsegiirl della musica dance come forza di vera connessione piuttosto che di vuoto escapismo“.

POPPY ACKROYD – “Liminal”

[One Little Independent Records]

ambient

La celebre compositrice e pianista Poppy Ackroyd torna con “Liminal”, il suo nuovo album dal carattere intimo. Scritto e registrato in un periodo di profondi sconvolgimenti e cambiamenti, segna un ritorno alle origini della pratica artistica di Ackroyd, riunendo nuovamente pianoforte e violino. Per la prima volta dal 2019, anno di pubblicazione di “Feathers”, Ackroyd riunisce questi due strumenti in modo esclusivo, con ogni suono dell’album tratto esclusivamente dal pianoforte e dal violino. Melodia, armonia, ritmo e consistenza sono tutti estratti dai corpi fisici degli strumenti stessi, dalle corde sfiorate e pizzicate agli elementi percussivi. Lavorare entro questi limiti rimane centrale nel suo processo creativo.

SLIFT – “Fantasia”

[Sub Pop]

metal

In senso tecnico, ogni album precedente del radioso e potente trio francese SLIFT è stato una fantasia: un mix di generi e forme che ha permesso alla band di improvvisare, di sperimentare su temi fino a quando non sembravano fondersi in una spirale spaziale. Il loro acclamato terzo album, “Ilion” del 2024, era una storia di fantascienza costruita con avventure esplorative da 10 a 13 minuti, che spesso partivano dal doom metal o dallo stoner rock per poi lanciarsi liberamente in un glorioso oblio strumentale. Ma, con un pizzico di ironia intenzionale, il quarto album degli SLIFT si intitola proprio “Fantasia”. È il loro disco più essenziale e diretto fino ad oggi. È anche il loro album più avvincente finora, una saga incisiva sul superamento degli sconvolgimenti internazionali raccontata da una band che va dritta al punto, senza sprecare un solo secondo nel processo. Ai brani non mancano la complessità e l’intensità che hanno reso gli SLIFT una stella nascente della musica heavy; hanno semplicemente trovato nuovi modi per intrecciare le complessità del loro passato all’interno di ogni pezzo, come un arazzo che rivela un nuovo strato ogni volta che lo si guarda. In questo modo, offrono un messaggio rassicurante e urgente: insieme, possiamo ancora cambiare i tempi in cui viviamo.

DJ SEINFELD – “If This Is It”

[Ninja Tune]

elettronica

“If This Is It” è il terzo album di Armand Jakobsson, alias DJ Seinfeld. Dopo l’album del 2021 “Mirrors”, che ha raggiunto la terza posizione nella classifica ufficiale degli album dance, “If This Is It” è un’esplorazione del lasciar andare, dell’abbracciare il presente e del trasformare i “se” in accettazione. Per molti versi, il messaggio di “If This Is It” è incredibilmente appropriato per il momento attuale. Un faro di speranza, luce e accettazione in un mondo che spesso può sembrare opprimente, il titolo dell’album è sia un riconoscimento del fatto che alcune cose non possono essere cambiate, sia un incoraggiamento a godersi e apprezzare la vita. “Sono davvero felice e orgoglioso di queste canzoni“, dice DJ Seinfeld con umiltà, aggiungendo che è entusiasta di portare l’album in vita sul palco e vedere come il pubblico interpreterà le sensazioni aperte e libere trasmesse dall’album.

MADFOLK – “madfolk”

[Royal Mountain Records]

alternative

Il nuovo album omonimo della band indie-rock emergente madfolk, con sede a Toronto, mette in luce una giovane formazione all’inizio di una carriera promettente. Con chitarre trascinanti, batteria travolgente, basso incisivo e ritornelli irresistibili, i madfolk propongono nove brani di indie-rock frizzante. Si possono cogliere testi dal sapore emo e influenze alt-country, con un’atmosfera da primi anni 2000 che ricorda band come i Gin Blossoms e i Third Eye Blind, il tutto condito da un entusiasmo giovanile e da un talento nel creare ritornelli pop accattivanti. “madfolk” è il tipo di album che può essere realizzato solo da amici che sono rimasti uniti attraverso tutti gli alti e bassi della vita e della ricerca di sé stessi. Alla fine, non pretendono di avere tutte le risposte, ma presentano invece istantanee di tutto il caos e la confusione insiti nel cercare di capire come stanno le cose. La band ha cercato di prendere quell’incertezza e quell’angoscia e renderle emozionanti. Lungo il percorso, le hanno anche rese profonde, creando un secondo album che è il suono di una band che sta diventando ciò che era destinata a essere.

HAYLIE DAVIS – “Wandering Star”

[Fire Records]

americana

Per gli appassionati di Weyes Blood, Angel Olsen, Lana Del Rey, Clairo, Joni Mitchell, Emmylou Harris. La cantautrice di Los Angeles Haylie Davis presenta “Wandering Star”, un album di debutto che racconta il passaggio all’età adulta e si snoda come una storia di Townes Van Zandt ambientata in una tavola calda deserta nei pressi di uno svincolo deviato: intimo, cinematografico e silenziosamente impavido. Haylie Davis incarna lo spirito dei primi anni ’70, quando Carole King e Joni Mitchell ridefinirono il songwriting. Quella sensibilità da viaggio nel tempo è celebrata in “Wandering Star”, la title track dell’album e nuovo singolo. Una meditazione guidata dal pianoforte intrisa di nostalgia, la canzone porta con sé l’ombra inquietante di Karen Carpenter, sostenuta da una sottomelodia luminosa e struggente. Una nuova interpretazione del pop moderno, “Wandering Star” è contagioso, ricco di ritornelli accattivanti, cori travolgenti e trame che toccano il cuore.

A.A. WILLIAMS – “Solstice”

[Reigning Phoenix Music]

indie-gothic-rock

In “Solstice”, la Williams si trova sulla soglia tra l’ombra e il rinnovamento, dando forma a brani che sembrano scolpiti dalle tempeste e dalla luce delle stelle. Nota per la sua voce ammaliante, le dinamiche cinematografiche e la limpidezza emotiva, Williams amplia il suo universo sonoro con una musica che si muove come un rituale attraverso il mutare delle stagioni. Momenti di cruda intimità si aprono in crescendo travolgenti mentre le chitarre si gonfiano e si infrangono come un temporale in arrivo, sostenute da un formidabile senso di peso e grandiosità. Gli archi risplendono di un calore fragile prima di cedere il passo a ondate di pesante distorsione e catarsi onnicomprensiva, mentre la sua voce si eleva da una confessione tranquilla a un’intensità imponente.

AMERICAN CREAM BAND – “Twin”

[Quindi]

art-rock

Dopo l’LP “Presents” del 2023, l’American Cream Band di Nathan Nelson piazza un album radicato nella dualità. Dal lato A, che con il suo yin e yang dà il via alla festa, al lato B meditativo, fino al duetto vocale maschile-femminile, la natura degli opposti e degli uguali guida il filone rock ’n’ roll espansivo e raffinato che sgorga da questa esportazione del Minnesota assolutamente unica. Mentre il mondo brucia e l’ingiustizia prevale, “Twin” è una celebrazione dell’unità e dell’espressione radicale — tanto più urgente sullo sfondo dell’eccesso autoritario e della giusta protesta che ha sferzato Minneapolis negli ultimi tempi. “Twin” continua la spinta di Nelson alla guida degli American Cream Band per attirare un cast colorato di musicisti che alimentino il suo sound orgiastico, fondendo l’induzione trance del krautrock con il funk irrefrenabile dell’esplosione post-punk-new-wave. Ma la figura principale del cast di personaggi, e il principio centrale dell’identità di questo album, è Liz Buhmann, cantante solista e formidabile, giocosa controparte del twang del Midwest di Nelson. Attorno alla scintilla elettrica tra Buhmann e Nelson, un ensemble di tutto rispetto intreccia chitarra, basso, sassofono, una cornucopia di sintetizzatori e una batteria di percussioni in ogni sorta di forma sonora.

LEE “SCRATCH” PERRY & MOUSE ON MARS – “Spatial, No Problem”

[Domino]

reggae

Una collaborazione unica e geniale tra il leggendario pioniere del dub/reggae e il duo tedesco di produzione elettronica Mouse on Mars (alias Jan St. Werner e Andi Toma). L’ultimo progetto discografico ufficiale di Lee “Scratch” Perry prima della sua scomparsa nel 2019. Registrato in tre giorni presso il Paraverse Studio dei Mouse on Mars a Berlino nel 2019. Lee, Jan e Andi hanno guidato un gruppo di musicisti e collaboratori a rotazione nelle diverse sale e spazi del complesso. “Spatial, No Problem” vede gli artisti esplorare nuovi territori: l’unica cosa di cui Lee era certo era che questo non doveva essere solo un altro album reggae. Copre tutto, dal krautrock, all’ambient, al dub, al jazz, alle brass band di New Orleans e molto altro ancora.

BEDOUINE – “Neon Summer Skin”

[Bedouine Music]

indie-folk

Nel suo nuovo album, “Neon Summer Skin”, Bedouine, il progetto di Azniv Korkejian, esplora questa sensazione di sicurezza ben prima che si possa comprenderne appieno il significato. Scritto con immagini vivide, sincere e intime dopo aver fatto visita alla sua famiglia in Arabia Saudita, l’album racconta la storia della famiglia e dell’infanzia, e piange la fine della sua infanzia. C’è una risonanza singolare e un peso ritrovato in questa musica, mai sentiti prima nella discografia di Bedouine. Mentre lavorava all’album, Bedouine ha capito che il dolore dello sradicamento, della ricerca di una casa, è stato un filo conduttore nella storia della sua famiglia. Anche altri parenti hanno provato questo senso di perdita mentre migravano tra Armenia, Siria e Arabia Saudita.

“Mi sentivo così frustrata dal fatto che i luoghi da cui provengo fossero devastati dalla guerra o difficili da raggiungere“, dice. “La mia famiglia è stata divisa più e più volte.” Questa consapevolezza l’ha spinta a documentare e onorare le vite e le storie dei suoi genitori.

EVANESCENCE – “Sanctuary”

[Music For Nation]

alt-rock

Entrando in una nuova era all’insegna dell’audacia, gli Evanescence continuano a superare i confini con il loro nuovo album, “Sanctuary”. L’album presenta brani prodotti da Zack Cervini e Jordan Fiish insieme a canzoni prodotte da Nick Raskulinecz (Korn, Foo Fighters, Rush) e include “Afterlife”, che è diventato il singolo di maggior successo nella carriera della band e “Who Will You Follow”, un brano che mette in risalto la voce potente e l’intensità tipiche di Amy Lee. “Sanctuary” segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per la band.

DAVID RIONDINO – “Non svegliate l’amore. Ovvero di testi sacri e di canzone d’autore”

[Squilibri]

cantautore

Cantante, scrittore, drammaturgo, attore e regista, David Riondino per tutta la vita è stato sospinto dal soffio leggero ma potente di un’ispirazione “randagia” che lo ha portato ad esserci sempre nei momenti più significativi della cultura di questo paese ma vestendo ogni volta un abito diverso, a indicare la sua estrema riluttanza a costringersi in un solo ruolo e in un solo genere. Uomo di grande cultura, amava in particolare coniugare ambiti espressivi diversi nella convinzione che, in quella zona di confine, si levano bagliori e lampi capaci di squarciare il velo dell’ordinario. Così è stato anche in questo suo ultimo cimento intellettuale ed artistico, il cd-book “Non svegliate l’amore. Ovvero di testi sacri e di canzone d’autore”, in uscita per Squilibri, in cui riprende e sviluppa, in musica e in prosa, temi e suggestioni maturate qualche decennio prima.

LIBRO + CD

RESIDUO – “Qui Non Passa”

[Autoproduzione]

alternative

“Qui non passa”, l’esordio discografico di Residuo, nuovo progetto del prolifico e versatile musicista marchigiano Tommaso Sampaolesi. Residuo firma un debutto che si colloca deliberatamente fuori dai formati canonici della canzone. Il disco raccoglie 16 tracce tutte inferiori ai due minuti, costruite come unità autonome: frammenti sonori che rinunciano a sviluppo, climax e risoluzione per concentrarsi su un gesto essenziale e compiuto. Il titolo funziona come chiave di lettura dell’intero lavoro. Qui non passa è una presa di posizione estetica prima ancora che musicale: non passa la forma tradizionale, non passa la linearità narrativa, non passa l’idea di progressione. Ogni brano si manifesta e si esaurisce in sé, interrompendo qualsiasi aspettativa di continuità. Alla base del progetto c’è un vincolo produttivo tanto rigoroso quanto determinante: l’utilizzo esclusivo della chitarra acustica come unica sorgente sonora. Tutto il materiale è generato da registrazioni dello strumento, successivamente campionate, processate e trasformate fino a rendere irriconoscibile l’origine timbrica. Ritmica, tessitura e ambientazione emergono da questo unico nucleo, senza l’intervento di elementi esterni.

ELEONORA STRINO – “Lumithia”

[Cam Jazz / Fugamusic]

jazz

Il filo conduttore è una ricerca sul mondo femminile, attraversata da figure reali e immaginarie: scrittrici, personaggi di romanzi, rivoluzionarie, affetti personali. Ne emerge un universo fatto di fragilità, ribellione, memoria e identità, in cui la musica diventa traduzione diretta di esperienze interiori molto forti. L’album ha anche un forte legame con la parola scritta: molti brani nascono da libri e letture che hanno avuto un forte impatto sull’artista. La chitarra funziona quindi come una voce unica che racconta senza mediazioni, mantenendo tutto essenziale, diretto, quasi confessionale.

BYE PARULA – “Something Out Of Nothing”

[Secret City]

indie-rock

Dopo il loro album di debutto del 2023 che ha portato a passaggi radiofonici a livello nazionale, partecipazioni ai principali festival e tour europei, il secondo lavoro dei Bye Parula, “Something Out of Nothing”, vede il trio art-pop di Montreal ampliare i propri orizzonti estetici e attingere a un filone di scrittura più introspettivo. Il risultato è un mix mutevole che attinge dal funk orchestrale di Serge Gainsbourg, dalle melodie ferite di Elliott Smith, dai ritmi cosmopoliti dei Talking Heads e dall’R&B casalingo dei Dijon, il tutto infuso di una sensibilità cinematografica anni ’70 che sfuma il confine tra fantasia soleggiata e sfocata e raffinatezza urbana. Ma i suoni edonistici di “Something Out of Nothing” non possono nascondere l’angoscia che si nasconde sotto la superficie: questo è un disco che ti massaggia le spalle musicalmente mentre ti prende a pugni nello stomaco con i testi.

QUEEN OF SABA – “Bricioline”

[La colletta dischi]

indie-pop

“Bricioline” è l’album dei Queen of Saba dedicato all’infanzia. L’estetica musicale, poetica e politica del duo si espande e si evolve per abbracciare le persone piccole, le loro famiglie e anche le persone grandi che stanno imparando a crescere – ovvero, tutt3 noi. Non manca la vocazione militante che da sempre ha caratterizzato il progetto, accompagnata da un’attenzione all’elementare e all’essenziale: concetti come i legami rizomatici orizzontali, il consenso, l’identità di genere e l’antispecismo ritrovano freschezza e accessibilità con un linguaggio diretto e sincero e arrangiamenti acustici, solo apparentemente lontani dal paesaggio sonoro in cui i Queen of Saba si sono destreggiati e dimenati in questi anni.

FINK – “The City Is Coming To Erase it All”

[R’Coup’d]

cantautore

Greenall si inserisce nella scia di artisti autentici e silenziosamente rivoluzionari provenienti dalla verdeggiante punta sud-occidentale dell’Inghilterra. Artisti come Michael Chapman. Nel 1970, l’inafferrabile mago della chitarra acustica pubblicò un album intitolato “Fully Qualified Survivor”. Questo classico di culto è servito da guida per Greenall mentre iniziava a mettere insieme “The City Is Coming to Erase it All”, il seguito di “Beauty In Your Wake” del 2024. Ha persino pensato di fare una cover di una canzone di quell’album, ma nel farlo si è imbattuto per caso in quella che è diventata la traccia di apertura dell’album. “Wishing For Blue Sky” ruota attorno a un dolore adolescenziale universale: l’attesa che la vita abbia inizio. “Non ha senso morire di pazienza“, recita il primo verso mentre passi scricchiolanti introducono un’acustica risonante, accordata in modo aperto, che entra in scena ondeggiando. A 18 anni, Greenall era stufo di aspettare, così lasciò la periferia di Bristol e vide il mondo, inviando cartoline dai confini, facendo il cameriere, mettendo da parte le mance per il prossimo volo. Thornton ha vissuto esperienze simili quando, in qualità di chitarrista e batterista, suonava per strada in giro per l’Europa.

LES BIG BYRD – “Ruin Everything”

[Chimp Limbs / PNKSLM Recordings]

psych-rock

«Ruin Everything» è il quinto album in studio dei Les Big Byrd, pionieri del rock psichedelico di Stoccolma. Dalla loro formazione nel 2011, il quartetto ha perfezionato il proprio mix di space rock, psichedelia ipnotica e krautrock rigoroso. Guidati dal cantautore e produttore Jocke Ahlund, i Les Big Byrd hanno girato il mondo in tour conquistando un seguito fedelissimo, alternandosi tra il ruolo di una delle più grandi rock band svedesi in patria e quello di gruppo psichedelico underground all’estero. “Ruin Everything” vede i Les Big Byrd tornare a un approccio più incentrato sulle canzoni, con le tendenze più avventurose della band tenute a freno a favore di un suono più compatto e concentrato.

DEATH CAB FOR CUTIE – “I Built You A Tower”

[Anti]

indie-rock

Dopo oltre vent’anni trascorsi nel sistema delle major, la band è tornata alle proprie radici indie firmando un contratto con la ANTI- Records per undicesimo album intitolato “I Built You A Tower”. Il disco è il suono della perdita, della compartimentazione e poi del dolore che esplode senza freni. È anche il suono della crescita che arriva dopo il crollo, del riconoscere il dolore senza lasciare che ti distrugga. “Vedo la torre che si erge sul tuo orizzonte emotivo“, afferma Ben Gibbard. “Non devi sempre guardare cosa c’è dentro, ma è un promemoria del fatto che è successo. Sai che è lì. Devi affrontarla.”

WIDOWSPEAK – “Roses”

[Captured Tracks]

alternative

Un album intitolato “Roses” verte sui gesti romantici. Nei dieci brani che compongono il settimo e più recente disco dei Widowspeak, gli spazi intimi e le fasi dell’amore vengono catturati attraverso una lente nostalgica e velata di vaselina. Le candele ardono all’interno di calici di vetro rosso mentre gli amanti si stringono in un divanetto di pelle. I primi piani di celebrità guardano dall’alto come angeli in un ristorante. Altrove, i garofani sono pressati in un libro nero e i ballerini si stringono l’uno all’altro. I Widowspeak sono una band che gioca sulle grandi emozioni senza prendersi troppo sul serio. La dolcezza, persino la sciocchezza, di una fase di infatuazione prolungata che diventa totalizzante come un romanzo d’appendice. Le auto e i loro conducenti fungono da pretesto per parlare di codipendenza. Se la musica può essere allo stesso tempo naturalistica e noir, satura e lussureggiante, quella è la musica dei Widowspeak. Sono una band che sa come creare un’atmosfera.



MARTIAL ARTS – “From The Burnoff” EP

[5Db Records]

alternative

“From The Burnoff” è il travolgente EP di debutto dei Martial Arts. Con sede a Manchester, ma con membri provenienti da ogni angolo del Regno Unito, il debutto di questo quintetto è intelligente, politico e profondamente consapevole di cosa significhi far parte di una band nel 2026. Costruiti attorno a chitarre trascinanti e ritmi nervosi, brani come “Too Much Fun” e “The Seeds” traboccano dell’energia tangibile dei loro concerti dal vivo. Sono canzoni scritte pensando all’energia di una sala gremita. Avendo costruito la propria reputazione alla vecchia maniera – prove incessanti, concerti costanti e autoproduzioni musicali ovunque potessero permetterselo – la dedizione dei Martial Arts ha plasmato sia l’identità della band che il loro sound. Questa è una band che combina l’urgenza dell’attuale scena underground chitarristica britannica con una consapevolezza di sé e un pensiero critico che sembrano sempre più rari.

THE 69 EYES – “I Survive” EP

[BLKIIBLK]

gothic-rock

I leggendari rocker gotici finlandesi The 69 Eyes tornano con un EP inedito, che segna la loro firma ufficiale con la BLKIIBLK, la nuova e audace etichetta metal della Frontiers Records. Con una carriera che abbraccia oltre tre decenni, la band ha consolidato il proprio status di uno dei nomi più influenti e longevi del dark rock, fondendo costantemente atmosfera gotica, sleaze e grinta hard rock in un sound che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. L’EP contiene quattro brani, tra cui il potente nuovo singolo “I Survive”, scritto in collaborazione con il leggendario chitarrista Steve Stevens, un inno di sfida che incarna lo spirito inconfondibile e la tenacia della band. È inclusa anche una suggestiva cover di “Cold Sweat” dei Thin Lizzy, reinterpretata con la tipica eleganza dark e l’intensità grezza dei The 69 Eyes. Questa uscita non solo celebra la storica eredità della band, ma segna anche un nuovo capitolo senza paura con BLKIIBLK, dimostrando che i The 69 Eyes rimangono vitali e pericolosi come sempre.

OSCAR FARRELL – “Birds Fly In” EP

[dh2]

elettronica

Il terzo EP di Oscar Farrell, “Birds Fly In”, segna un coraggioso passo avanti per il produttore londinese, che amplia i propri orizzonti integrando nel suo sound nuove voci ed energie collaborative. L’EP di sei tracce si muove con fluidità tra la funzionalità da discoteca e qualcosa di più personale, proseguendo il percorso che Farrell ha tracciato sin dal suo EP di debutto “I’ve Already Called” e consolidando la sua posizione all’incrocio tra le scene più avvincenti della musica elettronica.

BIG SPECIAL – “O’ Joy!” EP

[So Recordings]

alternative



I Big Special presentano il loro nuovissimo EP, una raccolta di brani rielaborati che in precedenza non avevano trovato spazio nelle precedenti pubblicazioni della band, “Postindustrial Hometown Blues” e “National Average”. Che sia per differenze di tono o per limiti di tempo, queste canzoni emergono ora in un progetto autonomo e coerente. L’EP riunisce una selezione di brani di spicco, tra cui i recenti singoli “SLUGLIFE” e “DRAGGED UP A HILL (and thrown down the other side)”, insieme all’ultima uscita, “ONLY FREE WHEN SLEEPING”. A ogni brano è stato concesso nuovo spazio per respirare, mettendo in mostra un lato diverso del sound in evoluzione della band.

WU-LU & POISON ANNA – “Bakerz Dozen” EP

[Warp]

hip-hop

Nuovo EP collaborativo dell’innovatore del sud di Londra Wu-Lu e dell’artista camaleontica POiSON ANNA. “Bakerz Dozen” è un progetto di nove tracce dalla trama fitta che spazia tra alternative, hip-hop, trip-hop e R&B, catturando l’intesa istintiva del duo e il loro linguaggio comune pienamente realizzato – un linguaggio che si muove con fluidità tra intensità e moderazione, oscurità e chiarezza. Non nuovi alle collaborazioni, entrambi gli artisti vantano una ricca storia di collaborazioni con contemporanei che sfidano i confini, tra cui Damon Albarn, A$AP Rocky, Dean Blunt e black midi, solo per citarne alcuni.



