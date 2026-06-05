“Have You Tried Screaming?” è il primo album dei daydreamers e uscirà il 3 luglio per Robots + Humans / Epic Records. “Start Living” è il nuovo singolo. Il disco segue l’ EP omonimo del 2024 in cui era presente la gettonatissima “Call Me Up”, brano che ha spopolato su TikTok, generando parecchie visualizzazioni e un sacco di ascolti su Spotify, con il suo taglio molto alla The 1975 super sbarazzini.

Il cantante e autore principale Riley ha descritto l’esordio come un progetto atteso da tempo. “Mi sembra di aver aspettato tutta la vita per pubblicare ‘Have You Tried Screaming?’“, ha detto. “È un lavoro di cui sono molto orgoglioso e un insieme di canzoni che mi stanno molto a cuore. Gran parte è stata scritta in una cameretta minuscola, durante un periodo in cui facevo più lavori e cercavo davvero di trovare il mio posto nel mondo“, ha spiegato. “Suonando dal vivo con i ragazzi, incontrando i fan e condividendo queste canzoni con loro, siamo riusciti a creare una vera e propria comunità attorno alla musica che suoniamo. Questo album è per chiunque si senta isolato allo stesso modo“.

Il brano “Start Living” va a definire la “triste euforia“, un termine che Riley ha usato per descrivere il contrasto tra testi emotivamente crudi e arrangiamenti che invece sono più gentili, morbidi e caldi. Una canzone pop-rock semplice, schietta e diretta, con uno di quei crescendo epici che colpiscono sempre nel segno. Tra i brani dell’album figurano anche “I Expect Better”, “She Is A Time I’m Living In” e “Good Intentions”, già svelati nella marcia di avvicinamento al disco.

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