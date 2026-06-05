Arriva da lontano questa “Fine”, nuovo brano dei My Raining Stars. Thierry Haliniak ci fa sapere infatti che il brano nasce nel 1992 per i Nothing To Be Done, la sua band di quel tempo. Thierry ha proposto al suo amico Didier di riprenderla in mano e c’è da dire che i lavori fatti sul brano, a quanto ci dicono, non sono stati poi così molti, o meglio la melodia è praticamente rimasta invariata ma c’è stato un lavoro più importante sul ritmo.

Sta di fatto che questo brano è il primo assaggio di “Toy Club” il nuovo album atteso il 10 luglio e beh, è l’ennesima conferma della mano felicissima di Thierry in ambito guitar-pop.

<a href="https://myrainingstars.bandcamp.com/album/toy-club">Toy Club by My Raining Stars</a>

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