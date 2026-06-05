I Radio Free Alice hanno annunciato di aver firmato un contratto con la Atlantic Records e hanno pubblicato il nuovo singolo “Lunch Money”.

Il quartetto di Melbourne, originario di Sydney, ha scritto la canzone durante una tappa del tour britannico lo scorso anno. Il frontman Noah Learmonth ricorda quanto velocemente sia stata composta nel backstage prima di un concerto.

“Eravamo alla fine del tour e aveva iniziato a fare davvero freddo“, ha detto. “Ricordo che l’abbiamo scritta sul palco di una sala vuota, tutti con giacche, sciarpe e guanti. È stata una di quelle canzoni che sono venute fuori praticamente all’istante.“

Formatisi a Sydney prima di trasferirsi a Melbourne, i Radio Free Alice si sono costruiti un seguito internazionale in continua crescita grazie a una serie di ottimi EP e a un tour incessante. Ora si appresatno a fare il grande salto in termini di visibilità e questo nuovo brano si dimostra decisamente accattivante.

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