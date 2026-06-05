Credit: Lan McArdle

Spike è il progetto synth pop di Hannah McLoughlin, che è anche compositrice e musicista sperimentale con un forte legame con il Caffè OTO, storico locale inglese. Un EP uscito l’anno scorso si faceva apprezzare per una cover ingegnosa di “Werewolves Of London” di Warren Zevon oltre a altre quattro canzoni in bilico tra hyper pop, dream pop e synth punk.

McLoughlin pubblicherà il prossimo trentun luglio l’album d’esordio, “Spike”, per la Gob Nation Records e “Disappear” è il primo singolo. Un brano dove i sintetizzatori si uniscono a ritornelli pop decisamente accattivanti, nati proprio da un synth e da un basso, strumenti che trasmettono una sensazione di urgenza e pericolo, toni quasi ossessivi che non rinunciano mai alla melodia.

Il video curato da Matilda Butler è ispirato all’intensità di thriller anni settanta come “Suspiria” e accompagna in un viaggio notturno a Londra tra il cinema Curzon Mayfair, la Embankment Station della metropolitana, le sponde del Tamigi. Immagini particolarmente adatte al sound di “Disappear” sulla scia di artisti come Rose McDowell, Chris & Cosey e Fad Gadget.

Listen & Follow

Spike: Instagram