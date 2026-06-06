Dopo alcuni anni di silenzio ritorna finalmente This Is Not A Love Song, delizioso festival francese a cui avevamo partecipato già alcuni anni fa.

Ci troviamo a Nimes, nella regione sud-occidentale dell’Occitania: la graziosa città conserva ancora parecchi resti romani, tra cui la preziosissima Arena ed è un’apprezzata meta turistica.

Oggi siamo alla Paloma, nota venue locale, dove si terrà il festival: quattro palchi, due interni e due esterni, numerosi punti ristoro e informazioni e tante attività incluso un campo di pallavolo (e, ci teniamo a sottolinearlo, anche ottimi collegamenti con i mezzi pubblici che portano verso il centro della città, anche di notte, quando terminano i concerti).

Credit: Antonio Paolo Zucchelli

La nostra serata inizia pochi minuti dopo le otto sul grande palco esterno Flamingo, dove si esibiscono i Black Country, New Road: la band originaria di Cambridge, che avevamo visto la scorsa estate all’Arti Vive di Soliera (MO), presenta il suo terzo LP, “Forever Howlong“, uscito lo scorso anno via Ninja Tune.

Il giovane collettivo inglese aveva dovuto superare la perdita del suo frontman Isaac Brown, che aveva abbandonato il gruppo a fine 2022, ma ha saputo comunque mantenere una certa solidità e ha continuato la sua attività con Tyler Hyde, Georgia Ellery e May Kershaw che ora si dividono i main vocals.

Dopo gli inizi post-rock, ora i Black Country, New Road hanno virato verso tonalità chamber-pop con influenze folk: anche stasera ci sanno incantare, creando panorami sonori mai banali o scontati, disegnando ricami intricati e intriganti e utilizzando un’infinità di strumenti – dal violino al flauto, dal sax al mandolino, dal piano alla fisarmonica, passando per basso, chitarra e batteria.

Ogni soluzione sembra essere ricercata, ma le cose sembrano risultare incredibilmente naturali per loro e spesso le voci delle tre cantanti si fondono, regalando momenti di magia pura ai tanti fan che si sono accalcati davanti al grande palco situato all’esterno della Paloma

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Davvero speciale “Forever Howlong”, title-track del loro disco più recente, con ben quattro flauti e la fisarmonica: non possiamo negare l’emozione da pelle d’oca.

E mentre Tyler invita tutti a ricordare della situazione della Palestina, incitando il coro “Free, free Palestine“, che il pubblico fa partire spontaneamente, il set si chiude con l’adrenalinica “Happy Birthday”, che invece ci porta un’atmosfera decisamente energica e rumorosa.



Un inizio festival davvero notevole grazie a questi ragazzi inglesi!

Credit: Antonio Paolo Zucchelli

Rimaniamo in esterno e ci spostiamo al Mosquito per il live dei Sophs, una delle nuove band più discusse negli ultimi mesi.

La band di Los Angeles, che abbiamo intervistato di recente, aveva mandato alcuni promo a Geoff Travis e Jeannette Lee, fondatori della Rough Trade Records e, con grande sorpresa, il giorno dopo ha trovato la risposta nella sua casella e-mail. Da lì si è arrivati a “Goldstar“, il loro debutto full-length, uscito lo scorso marzo proprio per la famosa label londinese.

Il gruppo statunitense ci ricorda un po’ i primissimi Strokes, sia per la sfrontatezza con cui si presentano, sia per l’adrenalina che il loro live-show ci regala: se fondamentalmente The Sophs sono una band indie-rock, quello che più ci incuriosisce sono le loro influenze che passano da cose latineggianti al rap fino al punk, come accade in “Big Red X”, un vero e proprio attacco frontale.

“Sweat”, invece, è una bella ballata molto tranquilla, che solo in un secondo momento si fa più intensa, emotiva ed energica.

Dobbiamo ammettere che The Sophs live ci hanno conquistato più che su disco e hanno dimostrato di avere tanto da dire e altrettante qualità positive.

Credit: Antonio Paolo Zucchelli

Ci spostiamo all’interno, questa volta nello stage chiamato Patio, che in realtà non ha un tetto, ma è solo il palco a essere coperto. E’ sempre difficile entrare in questo spazio perchè le persone che vogliono entrare sono tante e i metri quadrati a disposizione alla fine non risultano essere tantissimi. Vale la pena però godersi il concerto dei Levitation Room: già attivi da oltre un decennio e con tre album pubblicati – l’ultimo dei quali è “Strange Weather”, uscito nel 2024 per la Greenway Records di NYC – questi californiani sono passati poche volte dall’Italia e questa è un’ottima occasione per poterli finalmente vedere dal vivo.

Il loro live ci porta in un mondo psichedelico leggero ricco di melodie leggere e influenze che vengono dal passato.

Brani come il bellissimo “Touch”, con le sue chitarrine, l’organo e le sue melodie eccellente ci portano un piacevolissimo sole mai troppo caldo e perfetto per godersi questa nostalgia.

I loro suoni sono coinvolgenti e trascinanti e il loro suono old school è assolutamente meraviglioso e raffinato: un viaggio squisito e rilassante.

Credit: Antonio Paolo Zucchelli

Facciamo poi tappa nella Grande Salle, il palco principale del festival francese per ascoltare le Girl Group, che hanno sostituito all’ultimo momento i Brigitte Calls Me Baby, che abbiamo invece visto poche settimane fa a Milano.

La band tutta al femminile anglo-norvegese formatasi a Liverpool è nata solamente nel 2023 e ha al suo attivo un paio di EP, l’ultimo dei quali, “Little Sticky Pictures”, è uscito quest’anno via Polydor.

E’ evidente il loro tentativo di fare breccia nel mondo pop con suoni un po’ troppo ammiccanti e pacchiani e synth davvero poco gradevoli per i nostri canoni, come dimostrano, per esempio con “Yay! Saturday”.

“Food Shopping”, uscita proprio oggi come singolo, invece è più guitar-oriented e ci conquista con quelle sue melodie e con quella sua contagiosa energia, mentre l’adrenalinica “Rage Song”, che vede anche la batteria (purtroppo solo registrata), è ancora poppeggiante, senza dubbio divertente, ma risulta piuttosto banale.

Probabilmente queste cinque ragazze otterranno un maggiore successo commerciale rispetto agli altri gruppi che abbiamo visto stasera, ma personalmente le loro canzoni sfacciatamente pop non ci hanno convinto del tutto.

Credit: Antonio Paolo Zucchelli

Ci spostiamo di nuovo al Patio e nuova fila per entrare, ma anche in questo caso ne vale ampliamente la pena perché a esibirsi ci sono gli Iguana Death Cult, band post-punk di stanza a Rotterdam, autrice del recentissimo quarto LP, “Guns Out“, uscito da poche settimane e loro debutto per la Greenway Records.

Come già i loro dischi, anche il loro concerto si rivela incredibilmente trascinante con brani come il saltellante “Oh No” davvero inarrestabili e incendiari con un’anima punk viva e intensa (e non manca nemmeno un tocco di classe con i fiati nella sua parte finale).

“I Like It, It’s Nice” è un’altra bomba con quelle sue percussioni art-punk che ci ricordano gli svedesi Viagra Boys e un’energia incontenibile, mentre la vecchia “Supreme Leader” ha un’intensità punk, una grande cattiveria e un coro incredibilmente catchy.

Divertenti, esplosivi ed energici questi olandesi passano a pieni voti l’esame live e ci mandano a dormire con il sorriso sulle labbra!