È lo stesso Jack Antonoff che presenta lo show:

Il giorno dopo l’uscita del nostro album, io e la band abbiamo tenuto un concerto gratuito allo Stone Pony davanti a 900 fan. Alcuni di voi hanno attraversato il Paese in aereo per essere lì, mentre altri sono residenti della zona che vengono a vederci da oltre un decennio. Dal momento in cui siamo saliti sul palco, è stato uno dei miei concerti preferiti in assoluto. Meno male che l’abbiamo filmato.

I Bleachers torneranno in Italia per un unico appuntamento a Milano, prima tappa europea del tour 2026: 5 novembre, Alcatraz.

Setlist:



sideways

the van

Modern Girl

Jesus Is Dead

How Dare You Want More

Everybody Lost Somebody

Goodmorning

dirty wedding dress

Chinatown

Don’t Go Dark

Dream of Mickey Mantle (snippet)

you and forever

Margaret

Isimo

Merry Christmas, Please Don’t Call

The Whole of the Moon

Rollercoaster

Tiny Moves

I Wanna Get Better

Don’t Take the Money

Stop Making This Hurt