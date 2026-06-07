È lo stesso Jack Antonoff che presenta lo show:
Il giorno dopo l’uscita del nostro album, io e la band abbiamo tenuto un concerto gratuito allo Stone Pony davanti a 900 fan. Alcuni di voi hanno attraversato il Paese in aereo per essere lì, mentre altri sono residenti della zona che vengono a vederci da oltre un decennio. Dal momento in cui siamo saliti sul palco, è stato uno dei miei concerti preferiti in assoluto. Meno male che l’abbiamo filmato.
I Bleachers torneranno in Italia per un unico appuntamento a Milano, prima tappa europea del tour 2026: 5 novembre, Alcatraz.
Setlist:
sideways
the van
Modern Girl
Jesus Is Dead
How Dare You Want More
Everybody Lost Somebody
Goodmorning
dirty wedding dress
Chinatown
Don’t Go Dark
Dream of Mickey Mantle (snippet)
you and forever
Margaret
Isimo
Merry Christmas, Please Don’t Call
The Whole of the Moon
Rollercoaster
Tiny Moves
I Wanna Get Better
Don’t Take the Money
Stop Making This Hurt