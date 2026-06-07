Il 6 giugno i Gorillaz ( presto in Italia: prima a Lido di Camaiore, sabato 27 giugno 2026 al festival La Prima Estate poi a Trieste, sabato 25 luglio 2026 in Piazza Unità d’Italia) erano al Parc del Fòrum di Barcellona con questa setlist:



The Mountain

The Happy Dictator

Tranz

19/2000

Rhinestone Eyes

New Genius (Brother)

The Moon Cave

El Mañana

On Melancholy Hill

Orange County feat. Kara Jackson

With Love to an Ex feat. Moonchild Sanelly

Delirium

Stylo feat Mof Def

Damascus feat Mof Def

Garage Palace feat. Little Simz

Dirty Harry feat. Bootie Brown

The Shadowy Light

Feel Good Inc. feat Pos

Clint Eastwood