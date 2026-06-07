Il 6 giugno i Gorillaz ( presto in Italia: prima a Lido di Camaiore, sabato 27 giugno 2026 al festival La Prima Estate poi a Trieste, sabato 25 luglio 2026 in Piazza Unità d’Italia) erano al Parc del Fòrum di Barcellona con questa setlist:
The Mountain
The Happy Dictator
Tranz
19/2000
Rhinestone Eyes
New Genius (Brother)
The Moon Cave
El Mañana
On Melancholy Hill
Orange County feat. Kara Jackson
With Love to an Ex feat. Moonchild Sanelly
Delirium
Stylo feat Mof Def
Damascus feat Mof Def
Garage Palace feat. Little Simz
Dirty Harry feat. Bootie Brown
The Shadowy Light
Feel Good Inc. feat Pos
Clint Eastwood
Guarda i Gorillaz onstage al Primavera Sound 2026
Il 6 giugno i Gorillaz ( presto in Italia: prima a Lido di Camaiore, sabato 27 giugno 2026 al festival La Prima Estate poi a Trieste, sabato 25 luglio 2026 in Piazza Unità d’Italia) erano al Parc del Fòrum di Barcellona con questa setlist: