Diciamo la verità: se tu sei un fan dei Pink Floyd, queste canzoni le hai già ascoltate centinaia e centinaia di volte. Le conosci a memoria, ne hai consumato i solchi sul vinile, ne hai custodito i CD sugli scaffali, le hai ascoltate in cuffia durante viaggi interminabili, notti insonni, giornate di lavoro, amori che nascevano e altri che, lentamente, svanivano. In teoria, dunque, non dovresti avere alcun bisogno di una compilation come “8-Tracks“.

Eppure, la comprerai lo stesso.

La comprerai perché essere fan dei Pink Floyd significa anche questo: accogliere ogni nuova pubblicazione come un’occasione per tornare in un luogo familiare, in una sorta di casa emotiva costruita attraverso le canzoni. E così questo vinile prodotto dalla Sony e remixato da Steven Wilson finirà, inevitabilmente, per diventare un oggetto desiderabile. Non tanto perché rivoluziona ciò che già conosciamo, ma proprio perché sceglie di non farlo. Steven Wilson, musicista e produttore straordinario, dimostra, ancora una volta, una qualità sempre più rara: il rispetto. Al netto di qualche effetto di collegamento tra un brano e l’altro, le versioni restano fedeli agli originali. E forse è giusto così. Perché stravolgerle? Stiamo parlando di canzoni che appartengono, ormai, alla storia della musica contemporanea, opere che hanno già raggiunto una forma, quasi definitiva, nella memoria collettiva. Esiste una differenza sostanziale tra restaurare e modificare. Restaurare significa riportare alla luce dettagli nascosti, valorizzare sfumature che il tempo aveva reso meno evidenti. Modificare, invece, rischia, spesso, di diventare un esercizio di vanità. Un grande artista non sente il bisogno di alterare il passato per dimostrare il proprio talento. E Steven Wilson, fortunatamente, appartiene a questa categoria.

Naturalmente, i veri appassionati non si lasceranno sfuggire la versione di “Pigs On The Wing”, quella che unisce le due parti poste all’inizio e alla fine dell’album “Animals” del 1977. È una delle perle più preziose di questa pubblicazione. In mezzo a uno degli album più ferocemente politici mai realizzati dai Pink Floyd, Roger Waters inseriva, infatti, una struggente canzone d’amore. Un piccolo rifugio umano tra cani, maiali e pecore. Eppure quel brano, apparentemente semplice, continua a raccontarci qualcosa di universale. Parla di un amore che dovrebbe durare per sempre, accompagnarci lungo l’intero cammino della nostra vita. Ma parla anche della fragilità umana. Di quanto siamo influenzati dagli eventi, dalle circostanze, dalle paure e dalle pressioni esterne. Di quanto, spesso, rinunciamo a combattere per ciò che potrebbe dare un significato autentico alle nostre esistenze, schiacciate da impegni, da ansie e da tensioni quotidiane. Molti amori finiscono per trasformarsi, semplicemente, in una stagione trascorsa, in una fotografia sbiadita che, adesso, osserviamo con malinconia. Restano nella memoria come luoghi in cui siamo stati felici, ma che non possiamo più abitare. Eppure, proprio come suggerisce Roger Waters, forse ciò che conta non è la durata di un sentimento, ma la sua capacità di salvarci dal cinismo e dall’isolamento mentre esiste.

Ascoltando “8-Tracks” emerge, inoltre, anche una riflessione inevitabile: ha ancora senso una compilation nel 2026? Viviamo nell’epoca delle playlist infinite. Ognuno di noi può costruire in pochi minuti la propria raccolta ideale su Spotify, Deezer o su qualunque altra piattaforma. Esistono playlist per ogni stato d’animo, per ogni stagione, per ogni viaggio, per ogni ora della giornata. Esistono raccolte dedicate a singoli artisti, a generi musicali, a decenni, ad eventi storici e persino ad emozioni specifiche. Da questo punto di vista una compilation appare, quasi, come un oggetto fuori dal tempo. E, forse, proprio per questo possiede un fascino particolare. Perché ci ricorda un’epoca in cui qualcuno selezionava le canzoni per noi, costruendo un percorso, una narrazione, un invito all’ascolto. In fondo “8-Tracks” richiama, inevitabilmente, alla memoria la storica “A Collection Of Great Dance Songs” del 1981. Non solo per lo spirito dell’operazione, ma anche perché quattro delle canzoni presenti coincidono con quelle di quella raccolta. È come se i Pink Floyd tornassero, ancora una volta, a interrogarsi sul significato della memoria, tema che attraversa, in fondo, tutta la loro produzione artistica.

D’altronde, su quasi tutti questi brani sono state scritte pagine e pagine di libri. Analizzarli ancora una volta rischierebbe di essere ridondante. Le loro interpretazioni si moltiplicano da decenni e probabilmente continueranno a farlo per molti altri. Forse la canzone meno celebrata delle otto presenti è “Wot’s… Uh The Deal”, tratta da “Obscured By Clouds” del 1972. Un brano a volte trascurato, ma capace di contenere una riflessione profondissima sul tempo. Non il tempo monumentale di “Time”, con il suo celebre richiamo alla corsa dell’esistenza, ma un tempo più intimo e quotidiano. Il tempo dell’attesa. Quello in cui aspettiamo che accada qualcosa di straordinario. Il tempo delle abitudini che, lentamente, logorano i rapporti affettivi. Il tempo che, in molte parti del mondo, ancora oggi, significa, semplicemente, riuscire a sopravvivere un altro giorno senza che qualcuno o qualcosa ti ammazzi.

È il tempo che accompagna i nostri sogni quando siamo giovani. Il tempo che sembra infinito quando guardiamo l’orizzonte e immaginiamo tutto ciò che potremmo diventare. Poi arriva un momento in cui decidiamo che quei sogni non contano più. Diventiamo adulti. A volte diventiamo vecchi. E ci convinciamo che sia arrivata l’ora di essere ragionevoli. Che non valga più la pena lottare. Che non abbia più senso continuare a cercare, a rischiare, a inseguire ciò che ci faceva battere il cuore. Forse, però, è proprio questo l’errore più grande che possiamo commettere.

Perché il corpo invecchia, ma l’anima raramente lo fa. Custodisce gli stessi desideri, le stesse ferite, le stesse speranze. Continua a chiederci le stesse cose che ci chiedeva quando avevamo vent’anni. E quel vento gelido che talvolta la attraversa, che la scuote e la piega fino quasi a spegnerla, spesso non arriva dall’esterno. Siamo noi a crearlo. Siamo noi ad aprire le nostre finestre intime alla rassegnazione. Siamo noi a permettergli di spegnere, una dopo l’altra, tutte le candele che illuminavano il nostro spazio interiore, una candela per ogni sogno, per ogni possibilità, per ogni promessa fatta a noi stessi. È un’immagine che sembra anticipare ciò che i Pink Floyd racconteranno, qualche anno dopo, in “The Wall”. Quel muro che non è soltanto una barriera tra noi e il mondo, ma anche tra noi e ciò che eravamo. Tra noi e quella parte di noi stessi che un tempo sapeva ancora discutere, amare, arrabbiarsi, sbagliare, perdonare.

Una parte capace di accettare contemporaneamente l’oro e il piombo, il bene e il male, la luce e l’ombra. Forse, è proprio questo il senso più profondo di una raccolta come “8-Tracks”. Non quello di presentare qualcosa di nuovo, ma di ricordarci qualcosa che avevamo dimenticato. Che certe canzoni non appartengono soltanto alla storia della musica. Appartengono alla storia delle nostre vite. E ogni volta che tornano a suonare, per qualche minuto, torniamo anche noi.