È un mezzo miracolo questo reboot di “Scrubs”. Tolto qualche ammodernamento tematico, sembra davvero di non essere mai usciti dal Sacred Heart e che una delle migliori serie comiche di sempre non si sia mai fermata.

C’è una nuova guardia di medici e chirurghi freschi di studi, ci sono i vecchi giovani che ora hanno il compito di mandare avanti l’ospedale tra tagli alla sanitá e difficoltá intrinseche della professione e, ogni tanto, fanno capolino gli ormai vecchi vecchi, in cameo cosí intelligenti e ben calibrati che andrebbero fatti studiare – quelli di Cox ti trifolano il cuore con le forbici seghettate, quello dell’inserviente è puro genio comico.



Ora la scommessa sará un prosieguo che abbia senso. Perchè con un’ereditá e una nostalgia come quelle di cui gode “Scrubs” tornare e impressionare era delicato, ma anche piuttosto scontato. Riuscire a mantenere il livello, senza poter piú contare sull’effetto sorpresa e dovendo per forza di cose puntare anche sui nuovi personaggi, non lo sará per nulla.