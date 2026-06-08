Dopo anni trascorsi nelle lande sotterranee e creative della musica indipendente italiana, Alessio Del Donno torna in scena e lo fa attraverso il progetto Masnadero che esordisce con l’album “Masnada Classica”, una specie di punto di arrivo e di partenza allo stesso tempo.

Chitarrista, compositore, cantautore e regista documentarista, Del Donno è una figura da sempre legata alla sperimentazione e alla ricerca sonora. Dal 2013 al 2021 ha fatto parte dei 23 And Beyond The Infinite, formazione garage psych e shoegaze originaria di Benevento che nel tempo è riuscita a costruirsi una solida reputazione sia in Italia che all’estero.

Nel 2016, ha fondato anche i Faintin’ Goats, duo industrial noise con cui ha pubblicato due album, partecipato a numerose compilation internazionali e composto una colonna sonora cinematografica. Negli ultimi anni ha inoltre preso parte al collettivo free impro noise Tuareg Calliope, di Bologna dove attualmente risiede.

Al centro del disco c’è la chitarra attorno alla quale si muovono arrangiamenti essenziali, attraversati da suggestioni etniche, improvvise aperture free jazz e richiami alla musica mediterranea. L’album raccoglie dieci canzoni in lingua inglese che si collocano idealmente in una tradizione folk d’autore, le influenze dichiarate richiamano figure come Nick Drake, Elliott Smith e Howe Gelb, fonti che vengono rielaborate attraverso la una sensibilità personale, ispirandosi al sentimento gitano del flamenco e unendo un’attitudine profondamente punk.

È proprio questa apparente dicotomia a costituire uno degli aspetti più affascinanti del progetto, la raffinatezza delle composizioni mantiene un tratto particolare e anticonvenzionale.

I brani sembrano esprimere un’urgenza emotiva che, a prescindere dell’eleganza fine a sé stessa, preferisce conservare una dimensione umana e autentica, le canzoni di “Masnada Classica” si muovono tra malinconia e contemplazione, tra paesaggi interiori e orizzonti senza fine.

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Masnadero: Bandcamp