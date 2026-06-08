I Croz Boyce non cercano mai il colpo di scena, né la monumentalità psichedelica. Il loro debutto omonimo è un album dimesso, domestico, costruito su piccole intuizioni sonore, frammenti atmosferici e improvvise accensioni emotive. Dave Portner e Brian Weitz lavorano su chitarre acustiche, semiacustiche, slide più o meno deformate, sintetizzatori nebulosi, percussioni sparse e melodie che sembrano apparire e scomparire come ricordi estivi, malinconici. Pur del tutto strumentale e sperimentale è un album pervaso dal calore umano. Non solo perché le chitarre ne sono parte centrale ma perché anche tutta la parte elettronica e trattata in maniera gentile, calda.

Credit: Charlie Boss

La componente ambient e drone non è mai puramente astratta: ogni pezzo sembra custodire una scena invisibile, un paesaggio interiore. “Father Karras”, ad esempio, introduce una tensione cupa e quasi rituale, mentre “Eternal Dream Drone” è probabilmente il momento più immersivo del disco, una lenta sospensione tra sonno e dissoluzione. La psichedelia è sempre crepuscolare, più vicina a certe derive ambient americane o ai collage elettronici artigianali degli anni Settanta. Il disco è stato composto a distanza, con file scambiati tra Asheville e Washington D.C., e questa distanza si sente: la musica sembra continuamente cercare un contatto, una presenza, una risposta.

Le tracce si susseguono con alcuni comuni denominatori. La forma-canzone viene spesso disarticolata a favore di strutture modulari e ambientali. Il disco si colloca tra l’elettroacustica lo-fi e una forma di psichedelia astratta costruita per sovrapposizione di tracce. Sul piano della produzione, emerge infatti un uso molto marcato del layering. Questo crea un effetto di “sfocatura timbrica” costante, molto interessante.

Le chitarre acustiche e semiacustiche sono protagoniste ma spesso in modo non convenzionale. Arpeggi frammentati, accordi incompleti, e rumori di contatto con lo strumento diventano parte integrante del materiale sonoro. In diversi brani si nota una forte influenza della musica ambient e della drone music. Dal punto di vista ritmico, il disco evita completamente la pulsazione regolare. Le percussioni sono rare e tendono più a suggerire densità che a stabilire un tempo. Quando sono presenti, vengono trattate in modo altamente destrutturato: colpi singoli, loop irregolari o pattern che si dissolvono nel mix. Riguardo l’uso dell’elettronica, i synth analogici e digitali vengono filtrati fino a perdere riconoscibilità, contribuendo a creare masse sonore continue più che linee melodiche definite. In questo senso, il lavoro ricorda la glitch ambient, ma senza la rigidità tipica di quei generi.

“Croz Boyce” è un disco di atmosfera e relazione, costruito da due musicisti che, dopo decenni di sperimentazione, sembrano ormai interessati più alla consistenza del suono che alla forma-canzone.

È un album che non urla mai. Rimane ai margini. E proprio per questo, lentamente, finisce per entrare dentro.