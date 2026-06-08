I Deep Purple hanno pubblicato il video del loro nuovo singolo, intitolato “Diablo”. Il brano anticipa “Splat!”, il prossimo album in studio della band, la cui uscita è prevista per il 3 luglio 2026.

La canzone arriva dopo la pubblicazione di “Arrogant Boy”, il primo estratto del disco, e ci racconta la storia di un’eroina che attraversa un fiume, affronta una fossa di combattimento, si concede un momento di celebrazione e riesce infine a fare ritorno a casa.

Il frontman Ian Gillan dice così del brano:

Si tratta di correre dei rischi. Per una volta nella vita, fate qualcosa di emozionante, uscite dagli schemi, prendete quella curva curiosa lungo la strada invece di rimanere sull’autostrada e fate qualcosa che, per il resto della vostra vita, vi guiderà o vi servirà da avvertimento.

Il nuovo progetto discografico è stato realizzato nuovamente in collaborazione con il produttore Bob Ezrin.

Sempre Ian Gillan afferma:

Devo dire che ora siamo tornati a proporre materiale compatibile con Highway Star, Smoke On The Water, Lazy – la dinamica, il bilanciamento e il divertimento della musica che facevamo dal 1969 al 1973.