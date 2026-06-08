Ma che bello questo nuovo EP dei Night Swimming. La band si muove su quel meraviglioso sentiero che costeggia tanto l’indie-rock quanto il dream-pop, con magie sonore splendidamente evocative che però non portano l’ascoltatore a perdersi completamente, aggrappato ancora a un forma canzone tanto suggestiva quanto concreta. Meg Jones ci mette tantissimo del suo con una voce che sembraarrivare direttamente dal paradiso, così ricca di sfumature e prontissima a ponteziare queste trame così vivide e incantevoli che la band tesse con perizia.

Una musica da seguire con gli occhi chiusi, ma che, sotto le palpebre si muovono, costantemente, perché non si parla solo di estasi, di assaporare il momento, no, tutt’altro, la band incalza, ci spinge ad assaporare il dettaglio e le sfumature, il ricamo raffinato ma anche quella poesia sonora che da evocativa sa farsi pungente. La ritmica è spesso elemento determinante, così cangiante e vitale, ma anche ben delineata nel sound.

Le influenze dei Night Swimming spaziano dai Cocteau Twins, ai Cure, ai Radiohead e agli Slowdive: un mondo etereo, sicuramente, ma che sa guardare anche a visioni più legate all’indie-rock, senza dimenticare un minimalismo che la band maneggia con assoluta personalità.

Punto forte del lavoro il viaggio visionario e pulsante di “Dark Clouds”, che tocca vari lidi, assaporando suoni, sensazioni e profondità diverse, con una partenza alla Radiohead e un finale che invece si fa più slabbrato e ci porta alla deriva. Canzone magistrale.

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