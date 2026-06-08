Gli Iceage hanno realizzato a fine maggio, via Mexican Summer, il loro sesto LP, “For Love Of Grace & Hereafter”.
Con il nuovo album la band post-punk di Copenhagen aggiunge una nuova luce al proprio universo sonoro.
Se in passato l’amore appariva come una forma di resistenza, qui diventa il cuore del racconto: vissuto apertamente e senza paura, in un disco vitale, gioioso e profondamente serio, forse il più compatto della loro carriera, capace di conservare tutta l’intensità tipica della band, aggiungendovi una nuova chiarezza.
I danesi torneranno anche in Italia a febbraio 2027 per presentare il loro nuovo full-length: una sola data nel nostro paese per loro prevista per venerdì 5 febbraio all’Arci Bellezza di Milano.
I biglietti del concerto, che costano 19,55 €, saranno in vendita su ‘Dice.fm‘ a partire dalle ore 11 di venerdì 12 giugno.