Credit: Bandcamp

I Good Flying Birds arrivano da Indianapolis e sono tra i migliori esponenti della nuova scena indie-pop.

Dobbiamo ammettere che li abbiamo scoperti qualche tempo fa grazie alla segnalazione del sempre puntuale Enzo Baruffaldi con il suo “Memoria Polaroid – Un Blog Alla Radio” su Neu Radio e ci siamo innamorati sin da subito della loro vivacità poppy.

Oggi è arrivato il momento per loro di suonare per la prima volta in Europa e il loro tour, che li vedrà passare martedì sera anche al Beaches Brew Festival presso l’Hana-Bi di Marina di Ravenna, inizia al Rotondes, gradevolissima venue a pochi passi dalla stazione dei treni della capitale lussemburghese.

Le presenze raggiungono circa le cinquanta unità e l’età media del pubblico supera senza dubbio i quaranta anni.

Dopo aver pubblicato una cassetta con quattro brani a dicembre 2023, a gennaio dello scorso anno è arrivato il loro primo full-length, “Talulah’s Tape”, una raccolta delle loro canzoni dal 2020 al 2024: dopo aver ottenuto ottimi riscontri e aver venduto trecento cassette, il disco viene ripubblicato (anche in vinile) a ottobre via Carpark Records e ora questi ragazzi dell’Indiana lo portano in giro anche per il vecchio continente.

Credit: Antonio Paolo Zucchelli

La serata si apre pochi attimi dopo le nove con “I Will Find”, che ci fa immediatamente immergere in questo loro mondo indie-pop caratterizzato dalle splendide melodie chitarristiche, dai ritmi incalzanti e da un gradevolissimo velo nostalgico.

Altrettanto fantastico poco più avanti “Wallace”, un altro pezzo molto intenso con rombanti venature shoegaze e una potenza notevole, maggiore anche rispetto alla versione originale su disco.

Dopo un inizio dai ritmi serrati il frontman Keller Baker, fondatore originale di questo progetto, decide di rallentare un poco i toni con una “love song” dedicata allo staff del Rotondes che gli ha fatto passare una bella giornata qui a Lussemburgo: stiamo ovviamente parlando della dolcissima “I Care For You”, un prezioso brano godibilmente jangly quanto rilassato e gentile, che mette in mostra il cuore di questi ragazzi statunitensi.

Pochi attimi ed ecco “Pulling Hair”, in cui la sezione ritmica decide di spingere sull’acceleratore in maniera pesante, supportando con grande intensità la voce di Susie Slaughter, invece sempre dolce e soft.

“Dynamic” è incredibilmente poppy e veloce, “Last Straw” ha, invece, un’anima più pop-punk, divertente e incalzante, mentre “Golfball” ha un’atmosfera alt-rock con chitarre pigre e cazzone che ci fanno tornare in mente certi Pavement!

La chiusura di questa prima festa in Europa dei Good Flying Birds è “Bible Belt Baby”, “una cover di un’altra band dell’Indiana” (The Gizmos) ed è bello sentirli così vivi e vogliosi di giocare sul palco, mentre scatenano l’ultima dose di adrenalina della serata.

Un concerto piacevolissimo dove la giovane band di Indianapolis ha messo in luce le sue ottime doti melodiche e ha saputo far divertire i fan lussemburghesi con il suo indie-pop così luminoso e jangly.