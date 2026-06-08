Mike D dei Beastie Boys ha annunciato il suo album di debutto da solista, “Thank You“, in uscita il 28 agosto per la Capitol. Il disco è stato realizzato nel suo studio di registrazione casalingo insieme ai figli Skyler e Davis Diamond, che fanno parte della sua band di accompagnamento, i 5D, insieme a Carter Lang, Jared Solomon, Ging, Jason Lader, Eddie Ruscha, Tyran Donaldson e altri.

“È stato davvero divertente creare questa musica con persone che amo e che ho imparato ad apprezzare profondamente grazie alla nostra collaborazione“, dice Mike D. “E spero solo che sia divertente anche per gli altri e non troppo seria, perché, diciamocelo, sto pubblicando questa musica in un mondo molto strano, oscuro e ossessionato dal potere, che svaluta davvero l’arte, i sentimenti, la compassione, l’empatia e l’uguaglianza“.

L’album include i singoli “Switch Up” e “What We Got” e il nuovo brano “True Colors”.

Tracklist:



Switch Up

What We Got

True Colors

That’s Right

Secrets Pt. I

Secrets Pt. II

I Don’t Care

Make It Stop

Crypto

Here We Are

Back To Start

It’s Time

Thank You