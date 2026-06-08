credit: Tonje Thilessen

Josh Da Costa presenta il nuovo singolo “Cordelia”, tratto dal suo debutto da solista “New Wave Graveyard”, in uscita per Stones Throw il 24 luglio.

Dopo che la sua casa di Los Angeles è stata incendiata da un piromane seriale, Josh è andato a vivere con un’amica di nome Cordelia. Per una felice coincidenza, la Cordelia Records è anche una delle etichette discografiche più stravaganti preferite da Josh.



Spiega: “Cordelia” è una canzone dolce su una donna misteriosa. Scritta in omaggio sia a un’etichetta discografica che alla mia allora coinquilina che portava lo stesso nome, esprimeva l’idea che ci fossero segreti dietro una porta chiusa che in realtà era leggermente socchiusa. Accenna anche all’idea che alcune canzoni siano psichiche e, anche se questa canzone è stata scritta e registrata prima che sapessi certe cose, ora so che sono vere e…avevo ragione.”

Josh da Costa ha immaginato il suo album di debutto da solista “New Wave Graveyard” come una “raccolta dei più grandi successi di un universo parallelo, canzoni classiche di una realtà alternativa“. Dice: “Invece di cercare di concentrarmi su una specifica atmosfera o un suono specifico, ho scelto di muovermi come un camaleonte attraverso i miei gusti e la mia collezione di dischi e di provare diversi approcci alla composizione – come se fossi più di un semplice artista“.

Listen & Follow

Josh Da Costa: Instagram