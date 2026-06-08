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I Kindsight tornano con il nuovo singolo “The Head (This Body Deserves)”, primo assaggio del terzo album della band, in uscita nell’autunno del 2026 per la Rama Lama Records.

Negli ultimi anni, i Kindsight si sono costruiti un seguito internazionale in continua crescita grazie a tour in tutta Europa e partecipazioni a festival come Roskilde e SXSW. Il loro ultimo album, “No Shame No Fame“, ha ricevuto ottime recensioni e noi lo abbiamo adorato.

Ispirati dall’indie rock degli anni ’90, dal pop alternativo chitarristico, dallo shoegaze e dal krautrock, i Kindsight si muovono tra strati di chitarra rumorosa e composizioni melodiche accattivanti con un’energia che sembra allo stesso tempo sciolta e precisa.

“The Head (This Body Deserves)” prende il finale del lungo e caotico spettacolo dal vivo della band e lo trasforma in un singolo compatto di tre minuti. La canzone parla di matematica e della “testa che guida il corpo“. Un pezzo indie-pop scintillante e frizzante, che lascia intendere come la band sia già in rampa di lancio per il nuovo disco.

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