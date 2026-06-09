Importante notizia da Radio Antenna 1 che in questi giorni sta definendo il suo imminente Festival:
Per motivi indipendenti dalla nostra volontà i The Liminanas, previsti in concerto come headliner di questa edizione del festival, hanno annullato il tour.
In sostituzione al concerto dei Liminanas annunciamo i Chapterhouse, la band shoegaze britannica che porterà a Fiorano la celebrazione dei 35 anni dal loro clamoroso debutto “Whirlpool” che per l’occasione sarà suonato per intero nella piazza di Fiorano.
Noi possiamo solo dire che si perde un grande nome, certo, ma la sostituzione è di uguale pregio e valore, se non di più, ci permettiamo.
I veterani shoegaze Chapterhouse arrivano in Italia nel tour della reunion, in cui presenteranno live tutto il loro esordio “Whirpool“.
Per farci scaldare i motori a dovere andiamo a riprendere il report di Sebastian Lugli di due date del tour inglese di aprile: QUI.
Presenza imperdibile!
Sabato 20 giugno
Piazza Ciro Menotti — Fiorano Modenese
Ingresso gratuito