credit: Declan Haughian

I Penelope Isles annunciano il loro tanto atteso ritorno con il nuovo album “3”, in uscita il 25 settembre per Bella Union. Dopo una breve parentesi dedicata ai progetti solisti e a un’intensa attività live, i fratelli Wolter, Jack e Lily, tornano con un disco intriso di sale e sole, con la marea che ne lambisce i bordi. Sono passati tre anni dall’ultimo concerto della band. Nel frattempo, la vita ha preso il suo corso. Lily ha trascorso sei mesi in Sri Lanka e Indonesia, scambiando canzoni con tavole da surf e allontanandosi dalla musica per la prima volta dopo anni. Nel frattempo, Jack è partito in tour come chitarrista dei CMAT, accompagnando la band nella sua inarrestabile ascesa. Sia Jack che Lily hanno pubblicato acclamati album solisti nell’ultimo anno, rispettivamente come Cubzoa e My Precious Bunny. “3″ è il suono di questo magnetico duo di cantautori che si ritrova.

Per accompagnare l’annuncio di oggi, i Penelope Isles hanno condiviso l’irresistibile primo singolo dell’album “Thinking Seat”, un brano sul rimuginare mentre si è al volante. Scritto riflettendo sulle migliaia di ore trascorse al volante del furgone dei fratelli Wolter, il brano è una sequenza a spirale di preoccupazioni, mal di cuore, progetti, ricordi, dimenticanze, tenere tutto insieme, rimanere in carreggiata e cercare di trovare un maledetto parcheggio. La canzone contiene il testo “U.G.A.K.I” (you guys are killing it), uno slogan coniato dalla band, usato quando il tour sembrava particolarmente duro/al verde/sporco/ridicolo, nella speranza di iniettare un po’ di umorismo leggero e positività nella dura lotta che è l’attuale stato dell’industria musicale. “Thinking Seat” è ora disponibile in streaming su tutte le piattaforme DSP ed è accompagnato da un video inaspettato, diretto dalla band stessa, in cui i fratelli si cimentano ancora una volta nella creazione di un video musicale innovativo con un budget ridotto e una videocamera da trenta sterline acquistata da CEX.

Scritte durante un viaggio di un mese a Lagos, in Portogallo, per fare surf, le canzoni di “3” hanno, come ci dicono le note stampa, i piedi sabbiosi e le spalle bruciate dal sole, ritornelli che brillano e armonie che fanno male. Una bellezza costruita con cura, come un perfetto castello di sabbia durante le vacanze estive, solo per essere schiacciata in un istante dalla crudeltà passeggera di tua zia. C’è dolcezza qui, ma è accompagnata da una certa grinta.

Tracklist:

