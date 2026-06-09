I Soft Cell hanno annunciato la data di uscita del loro ultimo album, “Danceteria“, insieme al video dell’omonimo brano.

Le leggende del synth-pop, Marc Almond e Dave Ball, pubblicheranno l’album il 25 settembre: si tratta di un’uscita postuma, a seguito della scomparsa di Ball lo scorso anno all’età di 66 anni.

Almond ha dichiarato in un comunicato: “’Danceteria’ è una lettera d’amore alla New York dei primi anni ’80. Il tempo che abbiamo trascorso a New York – dove abbiamo registrato i nostri primi tre album – ci ha plasmati sia come artisti che come persone. Celebrare questo periodo è un addio appropriato a Dave Ball e l’ultimo album in studio dei Soft Cell. Non ci possono essere più registrazioni dei Soft Cell senza Dave, non sarebbe possibile. La triste realtà è che Dave Ball era metà dei Soft Cell e, a parte il lavoro dal vivo, non riesco a scrivere canzoni dei Soft Cell senza di lui“.

Tracklist:



Elusive

Danceteria

The Space Inside

Times Square

Two Of A Kind

The Rainbow Room

In Heaven (When I Dance With You)

Decadence Is Hard Work

Crackland

What Is Your Morality

Losing Yourself

After Hours

Wave To America

Out Come The Freaks