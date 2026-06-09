Credit: Elliot Lee Hazel

A quattro anni dal loro ultimo album, gli Interpol annunciano oggi “This Mirror Weighs a Ton“. Il disco verrà pubblicato il 28 agosto e sarà il primo progetto della band per Partisan Records distribuito via Virgin Music Group. In concomitanza con l’annuncio, la band pubblica i due brani che aprono il disco, la title track e “See Out Loud”.

Prodotto da Andrew Wyatt (ROSALÍA, Charli XCX) e mixato da David Fridmann (Sleater-Kinney, MGMT), “This Mirror Weighs a Ton”, come ci dicono le note stampa, amplia la tavolozza sonora degli Interpol grazie all’introduzione di archi, strumenti a fiato, armonie vocali stratificate, chitarre acustiche e soluzioni di sound design sperimentali, senza rinunciare al caratteristico approccio ritmico e melodico che da sempre contraddistingue la band. L’album è stato registrato presso lo studio di Wyatt nel Lower East Side di Manhattan, segnando il ritorno del gruppo alla propria città d’origine per la realizzazione di un disco dopo oltre un decennio.

“This Mirror Weighs a Ton” e “See Out Loud” mettono in scena un affascinante gioco di contrasti: gli Interpol ampliano i confini della propria identità sonora senza perdere il battito che li ha resi una band imprescindibile. La title track si sviluppa come una lenta rivelazione, tra linee di basso distorte, movimenti ondulatori, trame vocali spettrali e un sound design immersivo che piega il linguaggio musicale tipico della band verso territori più ampi e sottilmente estranianti. “See Out Loud”, invece, colpisce con ritmiche tese, chitarre taglienti e quella carica notturna impressa nel DNA degli Interpol, qui ulteriormente arricchita da armonie vocali stratificate e continui cambi di prospettiva. Il brano è inoltre impreziosito da una rara performance vocale di Daniel Kessler, la sua prima dai tempi di “PDA”, contenuta nell’album d’esordio “Turn On the Bright Lights”.

Il titolo dell’album è nato dal processo di improvvisazione vocale di Paul Banks, nel quale melodie e parole prendono forma simultaneamente. Temi come la riflessione, la percezione e la tensione emotiva attraversano l’intero lavoro, mentre la copertina presenta un’opera di Addie Wagenknecht attualmente conservata nella collezione permanente del Whitney Museum of American Art.

Tracklist:



This Mirror Weighs a Ton

See Out Loud

Iron City

Wounded Soldier

Wings On Fire

Ever The Actor

So Rides The Reindeer

Darling Thoughts

Wake Up

Enemy

Bird and The Serpent

Sudden

Ricordiamo che gli Interpol hanno in programma un’imperdibile data da headliner in Italia: suoneranno giovedì 16 luglio 2026 al Sequoie Music Park di Bologna. Inoltre, il giorno precedente (15 luglio 2026), si esibiranno come special guest dei My Chemical Romance alla Visarno Arena di Firenze. Bigliettio QUI.