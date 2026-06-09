Diretto da Torso – la casa di produzione responsabile dei recenti video di Charli XCX – il film “Confessions II” di Madonna è stato presentato in anteprima la scorsa settimana al 25° Tribeca Film Festival, dove ha ricevuto una standing ovation. Ora è possibile guardarlo gratuitamente su YouTube.

Il cortometraggio, prodotto da The Division, vede protagonisti Benedict Cumberbatch, Kate Moss e Cole Palmer, con la direzione musicale di Stuart Price. Il video offre un’anteprima di sei brani del suo prossimo album “Confessions II”, in uscita il 3 luglio per la Warner Records.

Più simile a un album visivo continuo che a un video musicale convenzionale, il filmato cuce insieme sei capitoli, ciascuno dei quali accompagna una canzone diversa: “I Feel So Free”, “Good for the Soul”, “One Step Away”, “Bring Your Love” (con Sabrina Carpenter), ‘Danceteria’ e “Read My Lips” (con il cantante colombiano Feid). Le sequenze si fondono l’una nell’altra, rispecchiando l’approccio dell’album di cancellare i vuoti tra i brani per creare un’unica narrazione.

Secondo la sinossi del film, si tratta di un viaggio attraverso “una serata fuori da sballo che viene ricordata non per ciò che è successo, ma per come ci si è sentiti“. Madonna viene inseguita da una squadra itinerante di donne armate di telecamera mentre l’azione si sposta dalla camera da letto al bagno del locale, all’auto, per poi tornare sempre sulla pista da ballo.