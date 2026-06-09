Leggiamo così sulla pagina Facebook dei tedeschi Underground Youth:
Recentemente ho composto la colonna sonora di un cortometraggio intitolato «Die Schöne Blüte», la cui uscita è prevista per il prossimo anno. «Bottled Time» è stato uno dei brani che ho scritto per il film e mi è rimasto in mente per giorni e settimane dopo averlo composto e registrato. Ho chiesto al regista del film, Marvin Delhaes, se avesse avuto qualcosa in contrario al fatto che pubblicassi il brano come singolo a sé stante, e lui è stato felicissimo che il suo film mi avesse ispirato a creare qualcosa che mi avesse colpito così profondamente. Ecco quindi “Bottled Time”, un primo assaggio dal mondo di “Die Schöne Blüte”, che uscirà presto nella sua versione integrale.
Quella che arriva dalla band berlinese è una perla avvolgente e oscura, che ci conquista con i suoi toni soffusi, un basso voltaggio ritmico e una malinconia toccante a cui è impossibile resistere. Una canzone molto bella che funge da perfetto viatico alle due date italiane che si stanno avvicinando:
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