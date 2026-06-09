Leggiamo così sulla pagina Facebook dei tedeschi Underground Youth:

Recentemente ho composto la colonna sonora di un cortometraggio intitolato «Die Schöne Blüte», la cui uscita è prevista per il prossimo anno. «Bottled Time» è stato uno dei brani che ho scritto per il film e mi è rimasto in mente per giorni e settimane dopo averlo composto e registrato. Ho chiesto al regista del film, Marvin Delhaes, se avesse avuto qualcosa in contrario al fatto che pubblicassi il brano come singolo a sé stante, e lui è stato felicissimo che il suo film mi avesse ispirato a creare qualcosa che mi avesse colpito così profondamente. Ecco quindi “Bottled Time”, un primo assaggio dal mondo di “Die Schöne Blüte”, che uscirà presto nella sua versione integrale.

