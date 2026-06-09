Credit: Denée Segall

A distanza di poco più di una anno dall’uscita di “Possesion“, Ty Segall è pronto a ritornare con il suo diciasettesimo LP, “Chrome“, in arrivo il prossimo 28 agosto, via Drag City.

Nella primavera del 2025, proprio in concomitanza con l’uscita di “Possession”, Ty Segall iniziò a sentire delle voci, all’inizio tranquille, ma che ben presto si trasformarono in urla: “RIMETTETE INSIEME LA BAND!“. Si mise subito al lavoro su un album che lui e la band — Ben Boye alle tastiere e al pianoforte, Evan Burrows alla batteria, Mikal Cronin al basso e alla voce ed Emmett Kelly alla chitarra e alla voce — avrebbero poi chiamato “Chrome”. Le loro cinque menti si sono unite rapidamente e con grande intensità, scrivendo metà delle canzoni presenti nell’album; altri brani sono stati scritti a quattro mani da Ty ed Evan, con il contributo di Matt Yoka e Denée Segall. “Chrome” si distingue come uno degli album più intensi di Ty fino ad oggi: un attacco e una risposta di chitarre gemelle, linee di distorsione fuzz ben organizzate, texture di tastiera luminose e dense. L’atmosfera live e carica dell’album è il risultato di un mese intero passato a suonare insieme le canzoni prima di registrare per sei giorni al Sonic Ranch con Cooper Crain (Bitchin Bajas, Stereolab).

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Black Paint”, accompagnato da un video diretto da Alex Bulli.

Ty apre “Black Paint” gridando “There’s no why my true love / only me and you” — proprio prima che le chitarre travolgenti si abbattano su tutto! Scatenando un brano sul vero amore e sugli “uomini che bevono vernice nera“, Segall e la band sprigionano riff grezzi e potenti, che si intrecciano in un grunge martellante e ricoperto di fuzz. È una canzone abominevole: il punk incontra il pop in un assalto thrash, cupamente inquietante e super compatto.