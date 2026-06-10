Un ritrovamento inaspettato per tornare dove tutto è nato e proprio lì chiudere al meglio un’avventura in musica lunga più di vent’anni. Perché nulla, in fondo, succede mai per caso.

“Quasi Casa” è la registrazione dell’ultimo concerto dei Giardini di Mirò, nella loro Cavriago, disponibile dal 19 giugno nel formato doppio vinile in edizione limitata.



Il disco sarà raccontato e ascoltato dal vivo in due speciali listening session martedì 16 giugno alle ore 19 a Voce Triennale a Milano in dialogo con il giornalista Tommaso Toma (ingresso gratuito su registrazione al link https://triennale.org/eventi/giardini-di-miro), e mercoledì 17 giugno alle ore 18.30 a Tropical Balera a Bologna in conversazione con il giornalista Hamilton Santià (ingresso gratuito).

“Quasi Casa” è un doppio vinile, arricchito da materiali scritti e visivi, che racchiude gli oltre vent’anni di carriera di una delle band pilastro del panorama indipendente italiano, che ha saputo portare alta – altissima – la bandiera di un certo modo di fare musica: autentico e attento al dettaglio, animato da un amore viscerale per il suono, declinato nelle direzioni più disparate. Muovendosi tra post rock, psichedelia ed elettronica, il gruppo emiliano ha saputo plasmare – album dopo album, traccia dopo traccia – dei veri e propri paesaggi sonori da cui lasciarsi avvolgere su disco come dal vivo.

Nei suoi 70 minuti di musica – con l’aggiunta di un piccolo “jukkiloquio”, sempre risalente a quel live – “Quasi Casa” è un viaggio interamente strumentale che riassume un percorso che, dal 2001 al 2023, ha portato i Giardini di Mirò a realizzare dieci uscite discografiche tra album in studio, raccolte e colonne sonore. Ma, soprattutto, a incontrare decine di migliaia di persone, unite dalla passione per un modo sempre più raro e prezioso di creare, suonare, vivere la musica.