L’ambivalenza della scelta di chiamare il proprio gruppo come la prima lettera dell’alfabeto: un colpo di genio assoluto e, al tempo stesso, una mossa incredibilmente stupida. Di certo, è una decisione che ha segnato l’intera carriera dei redivivi A, legandola indissolubilmente alla loro posizione in elenchi e classifiche.

Credit: Bandcamp

Se nei vecchi negozi di dischi questo gli ha sempre garantito un vantaggio innegabile, assicurando ai loro lavori un posto in primissima fila negli espositori, la situazione si è fatta decisamente più complessa nell’era degli algoritmi e delle piattaforme streaming. Provare a digitare semplicemente A nella barra di ricerca di Spotify per credere: se non si conoscono già titoli specifici della band del Suffolk, è praticamente impossibile che appaiano tra i primi risultati.

Ma la band guidata da Jason Perry è nata più di trent’anni fa, in un’epoca di molto precedente all’avvento del digitale, quando problemi del genere non potevano nemmeno essere concepiti. Da allora sono passate ere geologiche; tante quante ne sono trascorse da quello che, per più di vent’anni, è rimasto il loro ultimo album in studio (“Teen Dance Ordinance” del 2005).

Oggi, a due decenni di distanza da quel capitolo, gli A tornano a produrre nuova musica con “Prang”: un buon disco di alternative rock, melodico ed energico al punto giusto. Come da tradizione per la band inglese, l’album si propone di unire idealmente i mondi musicali di stampo UK e USA: vi si ritrova il britpop più grintoso e muscolare dei Feeder, tutto chitarre e ritornelli orecchiabilissimi, ma anche il pop-punk californiano, insieme a qualche rimasuglio di quell’alt/rap metal che dominava le classifiche nei primi anni 2000.

Un lavoro che sembra sbucare fuori direttamente da un’altra epoca storica. Lontana, anzi lontanissima, e non necessariamente migliore di quella moderna. È un disco che non offre particolari sussulti ma che, di certo, non lesina canzoni di ottima qualità. Tra le canzoni più significative spiccano “Hello Sunshine”, “Bring On The Likes”, la malinconica “Shit Summer” e la selvaggia “Techno Viking”, un pezzo che si spinge fino a sfiorare la forza d’impatto dell’hardcore.

Un album sorprendentemente ricco, dinamico e colorato per una formazione rimasta in silenzio così a lungo, degna colonna sonora per l’estate alle porte.