Cover album

Jack White sta per pubblicare un nuovo album intitolato “Frozen Charlotte”, disponibile in preordine sul negozio online ufficiale della Third Man Records.

Anziché rilasciare un annuncio ufficiale sul suo settimo album da solista, White ha semplicemente aggiornato il suo negozio online con la versione in vinile di “Frozen Charlotte”. La data di uscita dell’album è fissata per il 10 luglio e comprende 13 brani, tra cui i recenti singoli “G.O.D. and the Broken Ribs”, “Derecho Demonico” e la recentissima “Dollar Bill”. La copertina presenta un’opera originale di White.

La descrizione del disco dico: “Frozen Charlotte – il settimo album in studio di Jack White mostra il membro della Rock and Roll Hall of Fame al suo meglio; supportato da una band incredibile (Patrick Keeler alla batteria, Dominic Davis al basso, Bobby Emmett alle tastiere) che è in forma smagliante dopo un tour di esibizioni acclamate universalmente.

Invece di riposarsi sugli allori, si sono messi subito al lavoro in studio e hanno registrato quello che è diventato Frozen Charlotte. Registrato nel Third Man Studio di White a Nashville, questo album mostra Jack che porta avanti la stessa energia chiassosa, grezza e frenetica del suo acclamato album del 2024, No Name.

Con 13 tracce dal feeling e dal tono distinti, Frozen Charlotte è un intenso pugno rock and roll con un sottofondo blues sempre presente…il tutto perfettamente a suo agio con i fan di lunga data, lasciando al contempo una porta aperta e invitante ai nuovi arrivati.“

Tracklist:



G.O.D. and the Broken Ribs Derecho Demonico There’s Nobody There Raising the Grain You’ll Never Fix Me Nobody Knows Dollar Bill I Can’t Believe What I’m Hearing Thick as Thieves All Alone Again She’s in a Frenzy Making Contact Neighbors Blues

Ricordiamo che Jack White sarà in concerto in Italia con due date esclusive per il suo tour estivo, segnando il suo debutto assoluto nel Paese in veste di solista.I concerti si terranno nelle seguenti località:

Venerdì 19 giugno 2026: Lido di Camaiore (LU), Parco BussolaDomani – Serata inaugurale del festival La Prima Estate.

Domenica 21 giugno 2026: Lignano Sabbiadoro (UD), Arena Alpe Adria.