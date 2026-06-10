credit: Alex Hallag

Il duo australiano-messicano Mick Harvey & Amanda Acevedo ha reso noti i dettagli del proprio nuovo album, “Psychedelia in White“, un disco di 10 tracce registrato principalmente in Australia e mixato in Cile da Alain Johannes.

“Psychedelia in White” è il terzo album di Mick Harvey & Amanda Acevedo insieme, ed è il seguito di “Phantasmagoria in Blue”. Mentre il debutto del duo e la loro seconda uscita, “Golden Mirrors (The Uncovered Sessions Vol. 1)”, erano prevalentemente reinterpretazioni, per questo album il duo ha registrato sette brani di materiale originale che esplorano alcuni dei temi del loro debutto – mitologia, amore, speranza, perdita e misticismo – ma con un netto cambiamento nello stile musicale e un tema generale: trovare uno spazio sicuro nel caos e nella confusione del mondo esterno.

L’album è anticipato da “Perfect Storm”, dove la voce evocativa di Amanda Acevedo si posa su un vortice di strati di chitarra e sintetizzatori.

Amanda spiega: “Ho scritto il testo di “Perfect Storm” dopo che Peter McNestry mi ha inviato una prima versione strumentale della sua composizione con quel titolo. La sua musica ha portato la mia immaginazione in un luogo molto specifico, ed è stato facile per me capire cosa dovevo scrivere. È un viaggio e una dichiarazione di sicurezza e giocosità, mescolata a una sensazione oscura e tempestosa. La tempesta inizia a svilupparsi lentamente e, man mano che cresce, la sua presenza diventa impossibile da ignorare.“

Mick continua: “Questo brano è stato creato un paio di anni fa da Amanda e da un canadese di nome Peter McNestry, che gestisce un’iniziativa musicale chiamata Pink Elephants. Hanno realizzato il brano scambiandosi file e, una volta deciso di includerlo nel progetto dell’album, ho lavorato a lungo sulle registrazioni originali aggiungendo chitarre, effetti sonori e cori.“

Tracklist:



The Elephants

Dream of Serpents

Perfect Storm

Song for Aurora

Medusa’s Moan

The Greatest Delight

Slow-Motion-Movie-Star

Bride of the Sea

Atlantis

Psychedelia in White