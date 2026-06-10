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Il gruppo di Indianapolis Wishy pubblicherà il nuovo album “Nature’s Pill” il 2 ottobre.

La band si è recentemente riunita a Los Angeles con il coproduttore Ben Lumsdaine, riprendendo la collaborazione che aveva dato forza e vigore al loro acclamato album di debutto.

In vista dell’uscita, il nuovo singolo “Lovesick” è il primo assaggio che lascia intravedere un album dalle clamorose potenzialità melodiche. Qui si torna agli anni ’90 (campo da gioco preferito della band), con il taglio di una formazione impossibile da dimenticare come i Jejune di Boston, emo ma con l’occhio allo shoegaze e così ci sembrano i travolgenti Wishy che non smettono di esaltarci.

La cantante Nina Pitchkites dice:

“Non c’è molto altro da aggiungere sul desiderio nel 2026, ma eccolo qui comunque. Kevin ed io siamo persone stupidamente romantiche a cui piace il twee pop, quindi quella combinazione da sola era la ricetta per una canzone sfacciata da ‘protagonista’. Ci siamo davvero lasciati andare con i testi troppo zelanti qui perché 1) possiamo farlo, 2) possiamo fare quello che vogliamo e 3) è divertente ? yay!”

Tracklist:

