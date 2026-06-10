Ci sono artisti che seguono le mode e altri che sembrano vivere in un tempo tutto loro. Vibeke Saugestad appartiene decisamente alla seconda categoria.

Nata in Italia e cresciuta a Moss, sulla costa norvegese, Vibeke è stata una delle voci più amate della scena scandinava degli anni Novanta. Ancora adolescente raggiunse il successo con i Weld, band capace di conquistare il principale premio musicale norvegese e di imporsi come una delle realtà più interessanti del rock nordico dell’epoca. Da lì prese forma un percorso che l’avrebbe portata attraverso progetti come Thinkerbell, Thelyblast e The Yum Yums, fino a una carriera solista costruita attorno a un talento raro per le melodie luminose, le chitarre jangly e quel particolare equilibrio tra malinconia e leggerezza che caratterizza il miglior power pop.

I suoi album solisti, da “Into The Shimmering” a “Overdrive” fino a “The World Famous Hat Trick”, sono diventati piccoli classici di culto tra gli appassionati del genere, sostenuti da passaggi radiofonici internazionali e da una scrittura capace di guardare tanto alla tradizione sixties quanto al pop chitarristico più raffinato.

Dopo oltre un decennio lontana dalle scene, Vibeke è tornata negli Stati Uniti con una nuova formazione che rappresenta un vero sogno per chi ama garage rock e power pop. Al suo fianco troviamo infatti Ken Fox, storico bassista dei leggendari Fleshtones, insieme ai chitarristi Mark Westin e Josh Stark e al batterista Adam Napell. Una band costruita per portare sul palco energia, armonie vocali e quel senso di festa rock’n’roll che da sempre accompagna la musica di Vibeke.

L’occasione è il tour italiano di giugno, una serie di date che promettono serate cariche di melodie irresistibili, chitarre scintillanti e autentico spirito rock’n’roll.

Mercoledì 17 giugno

Blah Blah, Torino

Giovedì 18 giugno

Joe Koala, Osio Sopra (BG)

Venerdì 19 giugno

Cà Bottona, Costermano sul Garda (VR)

Sabato 20 giugno

Joshua Blues Club, Como

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