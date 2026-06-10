Posso dire di non avere molte informazioni su questi Dirtyspangles, ma mi sono imbattuto in loro quasi per caso e la loro dolcezza mi ha immediatamente colpito.

<a href="https://dirtyspangles.bandcamp.com/track/stormclouds">Stormclouds by Dirtyspangles</a>

“Stormclouds”, per la sua gentilezza, per quel tocco chitarristico ma nello stesso tempo magicamente sognante, ma sopratutto per la voce di Sarah Eaglestone, mi ha fatto venire in mente alcune cose dei miei amati Night Flowers, ma in una versione ancora più onirica. Impossibile non notare che al master c’è il buon Simon Scott e beh, non può che essere fonte di pregio. Occhi aperti su questi ragazzi.

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