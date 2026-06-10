Credit: Bandcamp

I Real Numbers di Minneapolis tornano con un nuovo album, “Was It Always This Way”, atteso il 14 agosto. Dieci brani pieni di aspettative ed esuberanza, come ci dicono le note stampa, che mescolano speranza e disperazione, futuro e passato, traendo ispirazione dal meglio dell’indiepop britannico. Pur riprendendo decisamente da dove si era interrotto il loro EP del 2021 “Brighter Then”, questa volta l’enfasi è posta su chitarre multistrato pensate per completare i brani malinconici e nostalgici con uno splendore scintillante. Sarah Records, prima Creation Records ed Elefant Records sono i punti di riferimento del sound. e il singolo “Never Never Again” ce lo sta a dimostrare in modo struggente.

<a href="https://real-numbers.bandcamp.com/album/was-it-always-this-way">Was It Always This Way by Real Numbers</a>

Eli Hansen in questo giro di giostra pop è affiancato da una formazione per lo più nuova che include Andrew Jansen (basso), Sophie Durbin (tastiere/voce), Fez Felzan (batteria) e Jeff Cornell (chitarra). Questa formazione si è consolidata nel 2023 e si è messa subito al lavoro per registrare i demo dei nuovi brani, pubblicando una prima versione di “Don’t Look Away” sulla compilation LP “227″ della Prefect Records.

Entro l’estate del ’24 la band era tornata alla Softcult per registrare la prima serie di brani che avrebbero composto “Was It Always This Way”, continuando fino all’estate del 2026, perfezionando e rifinendo i brani in modo da richiamare alla nostra mente eroi come Field Mice e St Christopher, oltre a colleghi del pop come Ducks Ltd, Chime School e The Umbrellas.

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