Ph. Roberta Paolucci

Giunto alla quattordicesima edizione, acieloaperto dedica questo nuovo capitolo alla musica che ci appassiona, quella che ‘brucia dentro’ e ci fa vivere emozioni indimenticabili.

Un nuovo episodio che segna l’evoluzione di un festival da sempre costruito attorno a un obiettivo semplice e preciso: unire le persone in luoghi unici per vivere esperienze irripetibili, guidate dalla musica d’eccellenza. Quante volte ci sarà capitato di sentire quella fiamma ardere durante un concerto? Quella stessa fiamma che ci riporta ogni volta lì, sotto un palco, pronti a rivivere le stesse sensazioni intense.

“Cuori in fiamme – la musica brucia ancora”, tema ideato per l’estate 2026, racchiude in sé tutta l’energia e la passione che la musica ci dona, soprattutto quella dal vivo. Momenti intensi – di condivisione, di gioia o, perché no, di lacrime – saranno il detonatore capace di far esplodere lo spettro emotivo dell’affezionato pubblico, pronto ancora una volta a gremire questi luoghi magici.

«Vogliamo accendere un nuovo capitolo del festival attraverso un immaginario visivo e un claim che racchiude tutta l’energia, la passione e l’urgenza che la musica continua a trasmettere. “Cuori in fiamme, la musica brucia ancora” nasce dall’idea che ci sia ancora bisogno di momenti reali, condivisi, intensi. Di concerti vissuti insieme, di emozioni che lasciano un segno, di canzoni capaci di attraversare il tempo e le persone. La line up 2026 riflette questa visione: artisti diversi per linguaggio, provenienza e sensibilità, uniti dalla capacità di generare connessioni autentiche e rendere ogni live un’esperienza viva.

acieloaperto continua così a essere un luogo in movimento, aperto alla scoperta e alla contaminazione, ma sempre fedele alla propria identità: mettere al centro la musica e ciò che riesce ancora a far bruciare dentro di noi.» Così dic e Piero Mantengoli, direttore artistico di acieloaperto.

“Cuori in fiamme – la musica brucia ancora” è un ritorno alla dimensione più pura ed emotiva nel rapporto con la musica. Un invito a vivere a pieno la dimensione del concerto, cantando a squarciagola o ballando su ogni nota, creando ricordi indelebili che faranno parte di noi per sempre.

Ecco il programma:

28/6 La NiñA

Rocca Malatestiana @ Cesena

5/7 Cosmo

Parco Di Ponente @ Cesenatico

8/7 Tyler Ballgame + Nico Arezzo

Rocca Malatestiana @ Cesena

27/7 I Cani

Rocca Malatestiana @Cesena

28/7 White Lies + Bleech 9:3

Rocca Malatestiana @ Cesena

2/8 Mannarino

Parco Fluviale @ Santa Sofia (Fc)

22/8 Subsonica

Villa Torlonia @ San Mauro Pascoli (Fc)

23/8 Tash Sultana

Villa Torlonia @ San Mauro Pascoli (Fc)

Biglietti QUI.