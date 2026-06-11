Credit: Bandcamp

Il quartetto di Nottingham Do Nothing ha svelato i dettagli del proprio prossimo album, “Friend World” e ha condiviso il nuovo brano “Stars”.

<a href="https://thebanddonothing.bandcamp.com/track/stars">Stars by Do Nothing</a>

L’annuncio arriva a quasi tre anni esatti dall’uscita del loro album di debutto, “Snake Sideways“, e “Stars” rappresenta il primo assaggio della raccolta di brani. Parlando del nuovo brano, il cantante Chris Bailey dice: “Credo che l’interpretazione più semplice di questo brano sia che parla di ambizione, di persone famose e di tutti i modi in cui ciò non le rende felici. Più di questo però, direi che parla di trovare qualcuno con cui si instaura un legame così forte da smettere di preoccuparsi delle altre cose che prima ci guidavano“.

“Con il primo disco c’era la sensazione di cercare di allontanarci da ciò che la gente si aspettava da noi. Questa volta ci siamo sentiti molto più liberi. Non abbiamo sentito alcuna pressione a fare una svolta. Abbiamo potuto seguire qualsiasi idea ci sembrasse eccitante senza preoccuparci di cosa significasse.“

Attraverso undici tracce, “Friend World”, come ci dicono le note stampa, esplora la solitudine, l’introversione, l’autodistruzione e le realtà imbarazzanti delle relazioni umane, come spiega Bailey: “Per me è un album che parla di molte cose cupe, ma non sembra cupo. Mi sono divertito a realizzarlo più di qualsiasi altra cosa abbiamo mai fatto, e ne sono più orgoglioso di qualsiasi altra cosa abbiamo mai realizzato. Questo è il vero significato del titolo. C’è un rovescio della medaglia in ogni cosa. Senza il male, non c’è il bene.“

Tracklist:



Misery

The Nail

Act Natural

These People Want Blood

Stars

Smile

Dog 2

Loner

Yes

Paris Jesus

Incommunicado