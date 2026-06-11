Bella lunga la discografia del buon Mo Troper, di base in quel di Portland. La sua nuova proposta è la deliziosa “Let’s Get Back To Music” che lui stesso ci spiega con queste parole:

Questa canzone è stata in parte la risposta a una sfida che mi è stata lanciata, ovvero quella di provare a scrivere una canzone yacht rock. L’abbiamo registrata con Dan e Jon della band di Father John Misty al New Monkey di Los Angeles, e l’arrangiamento di Jon ha finito per suonare come un mix tra gli Abba, i Doobie Brothers e Randy Newman, proprio come avevo chiesto. Il proprietario della mia ex etichetta discografica ha arbitrariamente insistito affinché il mio nome fosse rimosso dai crediti di produzione di un album che avevano pubblicato. Quando un membro della band ha protestato, il capo dell’etichetta ha detto qualcosa del tipo: “Dobbiamo davvero smettere di parlarne e tornare alla musica”. Il testo è stato in parte ispirato da questo, ma è anche una parodia di quella merda di rock classico alla Kumbaya e, suppongo, una critica all’idea che la musica rock sia un veicolo significativo per il cambiamento sociale o un sostituto del vero impegno politico.

https://open.spotify.com/intl-it/track/1wbPKEZCg8TJjlh2AmqpWM?si=bfce93b515404c14

E allora torniamo alla musica, come vuole Mo, con questo accattivante tuffo negli anni ’70, con un retrogusto malinconico in mezzo a uno scintillio pop irresistibile. Una di quelle canzoni che basta un ascolto e ti ha già conquistato, c’è poco da fare.

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