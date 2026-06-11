Credit Katja Kahana

Il duo olandese The Hobknobs, composto da Arie van Vliet dei Lewsberg e Yaël Dekker dei The Klittens, pubblicherà il proprio album di debutto, “Helmets Off”, il 26 giugno.

Con la sua produzione essenziale e intima, “Helmets Off” può essere descritto come un sincero tentativo di sincerità. Sebbene al momento della concezione tutte le opzioni siano aperte, il risultato finale rimane spesso spoglio. Gli strumenti entrano quando sono necessari, ma le canzoni apparentemente non ne hanno affatto bisogno. Ogni parola e ogni accordo sembrano essere collocati esattamente nel momento giusto. Forse è proprio questa essenzialità delle canzoni a dare l’impressione che gli Hobknobs si rivolgano direttamente all’ascoltatore. È chiaro che non vogliono che nulla offuschi questa interazione umana.

Il duo condivide il nuovo singolo “Dictionary”, insieme a un adattamento lo-fi di uno dei video più iconici degli anni Novanta, “Torn” di Natalie Imbruglia,. Rispecchiando il loro sound tranquillo e conciso, la band dice semplicemente: “Una versione più breve di questa canzone è stata pubblicata un paio di mesi fa come parte di una compilation dell’etichetta australiana A Colourful Storm. Questa versione completa della canzone apparirà sull’album e presenta una svolta inaspettata.“

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The Hobknobs: Bandcamp