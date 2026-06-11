A meno che non annuncino che la terza stagione sará quella conclusiva, dubito che continueró a guardare la storia di questo squalo della finanza fallito che saccheggia le ricchissime case di vicini e amici.



La prima stagione lasciava delle cose aperte, ma in realtá funziona bene come corpo unico, risolvendo intelligentemente il protagonista.

Questa seconda si limita a ripetere il copione, anche piuttosto stancamente, puntando tutto sull’ingrossamento dei crimini commessi da Coop e, ancor piú, sull’atmosfera da “Desperate Housewives” imbottita di cinismo.

Certo, il carisma di John Ham riempe lo schermo e alcune situazioni sono divertenti, peró tutto sembra andare avanti solo perchè c’è stato quel meme e non perchè ci sia davvero qualcosa da dire.