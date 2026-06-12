Ecco ancora una volta il nostro caro amico Joel Carr o Caleb Carr, il misterioso re del jangle pop australiano capace di portare avanti progetti sempre assolutamente centrati con ormai diverse band tra i quali i riuscitissimi The Boltons, eccolo tornare ancora a trovarci proponendoci nuove delizie.

Questa volta va a ripescare alcune prime composizioni e demo che ci mostra senza filtri, in una versione spontanea e casalinga nel quale il lo-fi è così naturale da diventare un punto di forza.

In “Arts & Letters Club (Demos)” troviamo il piacere dell’improvvisazione, dell’imperfezione e della genuinità, i fruscii, i rumori completano delle esecuzioni che diventano una testimonianza della fase creativa di Carr, una lettura preziosa per chi segue da tempo il percorso di Caleb Carr perché’ densa di naturalezza e vulnerabilità.

<a href="https://theboltonsau.bandcamp.com/album/arts-letters-club-demos">Arts & Letters Club (Demos) by Joel Carr</a>

Così questo Ep finisce con arricchire l’ormai vasta produzione di Carr e alimentare una ormai consolidata marea di fan ( misteriosi come lui) che hanno reso i Boltons un piccolo fenomeno sotterraneo, espressione di un mondo musicale ancora genuino e fuori da questo tempo.

Ci godiamo così queste versione demo che mostrano come la sua chitarra, le sue tenere e dolci linee melodiche, il suo angosciato romanticismo siano capaci di catturare e affascinare ancora una volta l’ascolto.

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Joel Carr: Bandcamp