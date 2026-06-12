Ultimo giorno di Beaches Brew, di un’edizione eccellente, come al solito, un mix di generi, tra qualche vecchia conoscenza e tante nuove scoperte. Grande musica e atmosfera unica che solo un festival così può regalarti.

Compito di Alex Fernet di aprire ufficialmente la terza serata, sempre all’imbrunire e sempre sul “Roof Stage”, musicista di Bassano del Grappa, anche lui in scuderia Bronson, si cimenta in un pop elegante, di matrice soul, con una produzione assolutamente internazionale, quanto esportabile, formazione a tre, e dal vivo conferma le premesse, fa un ottimo concerto di personalità facendo ballare tutti.

Credit: Fabio Campetti

Quindi, come da copione, sempre sullo stesso palco la trapper colombiana La Valentina, perché Beaches Brew è anche ascoltare e conoscere artisti totalmente distanti dal proprio background musicale.

Set interessante, andando anche oltre la stessa trap, mischiando un’attitudine da punk moderno. Al di là dei gusti, tenere il palco in questa modo, non è cosa da tutti. Non c’è un secondo di pausa, nel frattempo il parterre si è ulteriormente riempito, per una festa vera e propria. Forse uno dei live più corrisposti dell’intera edizione.

Credit: Fabio Campetti

Il Beach Stage si inaugura invece con il duo The Zawose Queens, madre e figlia dalla Tanzania, tra strumenti tradizionali, percussioni, accompagnate da basso e batteria, fanno quaranta minuti di musica divertente e colorata con un pubblico che risponde alla grande, tra balli etnici e tanta solarità.

Si ritorna sul “Roof Stage” per Camilla Sparksss, conosciuta per essere anche la metà del duo svizzero Peter Kernel, ma anche da tempo solista, in giro per presentare il suo nuovo album “ICU RUN” uscito lo scorso anno, in tour, come al solito, in solitaria, fa sempre un concerto suggestivo, mischiando elettronica, dance, industrial, tra movenze elettro punk, risultando al tempo stesso intellettuale quanto divertente. Bravissima.

Credit: Fabio Campetti

Chiudono quest’edizione, come prassi, sul Beach Stage (prima dell’abituale d.j. Set, per questa sera affidato al collettivo di Napoli segreta) dal Giappone, da Osaka per l’esattezza, i Super Jet Kinoko, alle prese con una new wave psichedelica e giocosa. Una festa finale inaspettata, un concerto coloratissimo, coinvolgente per un collettivo ironico, tra costumi di scena e tanto spettacolo, non ci poteva essere chiusura migliore, con un pubblico ulteriormente aumentato per questo epilogo rimasto fino all’ultimo secondo.

Credit: Fabio Campetti

Che dire è stata una grande edizione, con qualche nuovo nome, che, come già scritto, probabilmente farà tanta strada, concludo dicendo quanto sia bello e unico questo festival e che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, ma per fortuna esiste già!