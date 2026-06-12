Sono decenni che ci hanno ormai fatto prender abitudine a nuovi epiteti e terminologie, con alzate di scudo e a suon di proclami, per identificare e designare quali potessero essere i nuovi eredi della gloriosa e mai dimenticata stagione della soul music.

In altre parole periodicamente fa capolino un effluvio di nomi a cui si cercano di attribuire l’etichetta di “new soul”, in un calderone dove spesso sono finiti sia versioni annacquate di R&b e declinazioni che di Soul portavano solo il nome, sia potenziali gemme di autenticità.

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Tralasciando la prima casistica, il fermento, sia in ambito major che in un sottobosco di etichette specializzate ed appassionate, non è mai mancato e tutti gli appassionati di black music sono sempre pronti ad accogliere un nuovo nome che possa perseverare e preservare la soul music. Una soul music che può essere riconducibile ad un revival dell’originario stile sixties o in un melting pot sonoro con cugini quali il funk , la disco o la house music, se non anche con il rock blues.

Se nella commistione con house e funk, si preannuncia già come disco dell’anno Dames Brown con “Take Me As I Am (Presented By Amp Fiddler)”, non a caso pubblicato dalla sempiterna Defected o in ambito più vicino al rock è impossibile non citare (e scoprire) perlomeno Curtis Harding, il debutto di Brother Wallace con “Electric Love” si staglia senza dubbio come la grande promessa mantenuta della versione più filologica e classica di soul music.

Non si pensi all’ennesima piatta ricostruzione e ripetizione di un canone ; l’ascolto di “Electric Love” restituisce un tal ardore ed autenticità , abbracciando una perizia innegabile, da dover giocoforza arrendersi all’evidenza che trattasi di album in ambito soul davvero imperdibile.

Che vengano spesso per accostamento citati nomi tutelari quali Wilson Pickett, Otis Redding, Eddie Floyd,Tyron Davis e via discorrendo, è solo la riprova che Brother Wallace, imbevuto di gospel fino al midollo anche in virtù di esperienze autobiografiche, è un testimone passionale ed appassionato di una grande e mai doma soul music.