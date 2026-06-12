I My Chemical Romance hanno pubblicato la loro cover del classico brano dei Pulp “Common People”, tratta dalla riedizione di “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” che uscirà il 10 luglio tramite Reprise/Warner Records e conterrà sia una copertina rifatta che nove brani bonus. Proprio tra queste canzoni bonus c’è la loro cover del 2010 del classico degli anni ’90 dei Pulp: “Common People”, registrata per BBC Radio 1 ed è accompagnata da un video musicale.

I MCR non hanno mai fatto misterro di essere fan del gruppo di Sheffield, suonando regolarmente “Common People” durante le date del loro tour europeo del 2011.

“È una canzone che, essendo cresciuti nel New Jersey, è stata molto importante per me e Mikey Way“, disse Gerard all’epoca. “Era molto significativa per noi, perché ci faceva sentire come se fossimo in un posto da cui non saremmo mai potuti uscire, da cui non saremmo mai riusciti a scappare. Ricordo che spingevo i carrelli al supermercato ascoltando questa canzone in cuffia su un lettore di cassette e mi chiedevo se diavolo sarei mai riuscito a uscire dal New Jersey. ‘Common People’ parla alla gente comune ed è per questo che è così fantastica. E loro sono una band fantastica.“

I My Chemical Romance torneranno in Italia per un’unica, attesissima data il 15 luglio 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Il concerto fa parte del tour mondiale “The Black Parade”, durante il quale la band suonerà per intero l’omonimo album. Supporto saranno gli Interpol.