Conosciamo A Days Wait, il progetto di Adam Alfano, ormai da alcuni anni grazie alla nostra rubrica “Brand New”,
Il musicista di Edmonton torna oggi con un nuovo singolo, “First Time”: il brano, che potete ascoltare qui sotto, è la prima anticipazione del suo atteso album d’esordio che uscirà a fine estate, ma di cui non conosciamo ancora i dettagli.
Il canadese ci sa emozionare con il suo falsetto, mentre con synth e chitarra disegna panorami dreamy dai toni delicati e poetici: lasciamoci cullare dalla sua musica!
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A Days Wait: Soundcloud | Instagram