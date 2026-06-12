“Co-Pilot” è il primo singolo tratto dal prossimo EP del cantautore britannico James Crowley, “Imprint”.

Il brano cattura l’incertezza che si prova quando ci si avventura in un nuovo amore senza sapere cosa ci si possa permettere di chiedere. La chitarra incalza su un ritmo vivo e pulsante, mentre i synth disegnano trame intriganti. Tutto si fonde in modo molto armonioso, con una malodia bellissima, tanto leggera quanto profonda e incisiva. Scritto con Joel Amey dei Wolf Alice, il risultato è un brano che vive di una sua tensione, magari non così evidente, ma che si percepisce benissimo. Un gran bel biglietto da visita per l’EP in arrivo.



Musicalmente, le armonie vocali tipiche di Crowley si collocano all’incrocio tra la tradizione indie-folk e un pop dal taglio moderno e incisivo, uno spazio sonoro che condivide con contemporanei come Laura Marling, Big Thief e Bombay Bicycle Club, ma con una prospettiva melodica tutta sua.





“Imprint” segue l’acclamato EP di Crowley del 2024, “Play to Win”. Il disco esplorerà il desiderio e i meccanismi disordinati e bellissimi dell’amore.

Listen & Follow

James Crowly: Instagram